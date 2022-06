Das Wichtigste in Kürze

Vom 2. bis zum 5. Juni steht Grossbritannien Kopf. Dann begeht Königin Elizabeth II. ihr 70-jähriges Thron-Jubiläum. Kaum ein anderer Monarch trug länger die Krone als die 96-Jährige.

Das Land organisiert für die Monarchin eigens ein viertägiges Festprogramm mit Paraden, einem Gottesdienst und einem grossen Konzert - und dem Volk werden vier Feiertage spendiert.

Heute Donnerstag findet die grosse Geburtstagsparade «Trooping the Colour» statt: 240 Pferde, 400 Musiker und 1200 Soldaten in einer Militärparade, die ihresgleichen sucht – samt Flugshow der Royal Air Force. Obwohl die Königin an der Parade selber nicht teilnehmen wird, wird sie auf dem Balkon des Buckingham Palasts erwartet.