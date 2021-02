NGOZI OKONJO-IWEALA Diese 66-jährige Nigerianerin wird neue Chefin der Welthandelsorganisation Die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala hat riesige Probleme zu bewältigen. Mindestens kommunikativ wird sie das problemlos meistern.

Ngozi Okonjo-Iweala, 66, übernimmt für die nächsten vier Jahre die Ruder der mächtigsten Handelsorganisation der Welt. AP

Bei der Welthandelsorganisation WTO bricht eine neue Zeitrechnung an: Erstmals in seiner 25-jährigen Geschichte steht eine Frau an der Spitze des Verbundes von 164 Ländern. Die 66-jährige Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala wird für vier Jahre in das WTO-Chefbüro in Genf einziehen, sobald ihre Wahl formell bestätigt ist.

Dort dürfte die frühere Finanz- und Aussenministerin Nigerias kaum Zeit finden, den grandiosen Blick auf den Genfer See und den Montblanc zu geniessen. Zu gross sind die Herausforderungen für die neue Chefin. Die Organisation, die die Regeln für den Welthandel garantieren soll, steckt seit Jahren in der Krise. Das grundsätzliche Probleme der WTO ist die Abkehr von verbindlichen Abkommen zwischen allen Mitgliedern zugunsten von bilateralen oder regionalen Pakten.

Dazu kommen die Auswirkungen der Coronapandemie. Der eingebrochene Warenaustausch und die drohenden Handelskriege werden die Generaldirektorin in Atem halten. Und sie wird helfen müssen, die Blockade der Berufungsinstanz des WTO-Schiedsgericht aufzulösen. Das Gericht, das internationale Handelskonflikte lösen soll, ist ausser Gefecht gesetzt, seit die Regierung von Donald Trump 2019 die Ernennung neuer Richter verhindert hat.

Nur Trump stellte sich ihr in den Weg

Die 66-jährige Nigerianerin sitzt auch im Vorstand von Twitter. Keystone

Laut ist auch der Ruf aus dem globalen Süden. Viele Entwicklungsländer fürchten, dass sie punkto Coronaimpfungen zu kurz kommen werden. Hilfe verspricht derzeit ein Vorschlag aus Indien und Südafrika: Sie wollen den Patentschutz ihrer Impfstoffe vorübergehend aussetzen, um armen Staaten zu helfen. Die EU und andere reiche WTO-Mitglieder wollen von ähnlichen Patentschutzlockerungen jedoch nichts wissen.

Genau diesen EU-Staaten aber verdankt Okonjo-Iweala die Wahl auf den mächtigen Posten. Die USA unter Präsident Donald Trump blockierten jedoch die Ernennung der Afrikanerin über Monate. Der neue US-Präsident Joe Biden stellte sich jetzt hinter sie – und verhalf ihr damit zum Sieg.

An der Qualifikation der vierfachen Mutter und Grossmutter gibt es aber nach wie vor Zweifel. Kritiker werfen der ehemaligen Vizechefin der Weltbank vor, dass sie sich in ihrer Karriere kaum mit Handelsfragen befasst habe und die WTO wenig kenne. Okonjo-Iweala sieht genau darin eine ihrer Stärken. Sie sei keine WTO-Insiderin, sagt sie, und verweist auf den «neuen Blick», den sie auf die schwerfällige Welthandelsorganisation werfen könne.

Auch auf die Frage, wie sie die komplexen Geschehnisse hinter den WTO-Kulissen der Öffentlichkeit verkaufen könnte, dürfte die Harvard-Ökonomin eine Antwort bereit haben: Seit kurzem sitzt sie im Vorstand des Kurznachrichtendienstes Twitter.