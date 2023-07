Niederlande Frachtschiff mit 3000 Autos in Vollbrand: Rettungskräfte kämpfen gegen das Feuer - und den Untergang Nach ersten Erkenntnissen ist ein elektrisches Auto in Brand geraten. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Ein Besatzungsmitglied ist ums Leben gekommen. Sieben Personen mussten vom 30 Meter hohen Schiff ins Wasser springen.

Brennt weiterhin: Die "Freemantle Highway" mit rund 3000 Autos an Bord. Küstenwache Niederlande

Dichter Rauch steigt auf von der «Fremantle Highway». In der Nordsee, rund 30 Kilometer vor der niederländischen Insel Ameland, steht das Frachtschiff mit knapp 3000 Autos in Vollbrand. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer von einem der 25 geladenen Elektroautos ausgebrochen und hat sich in der Nacht auf Mittwoch rasend schnell auf dem Schiff verbreitet. Eine Person ist ums Leben gekommen, wie die niederländische Küstenwache mitteilt. 16 weitere wurden verletzt und mussten mit Atemproblemen ins Spital gebracht werden.

Het schip staat nog in brand. Het bergingsvaartuig Hunter heeft een noodverbinding met het schip en houdt het schip zo gecontroleerd op een positie. Meerdere partijen werken aan een plan van aanpak om de schade zoveel mogelijk te beperken. pic.twitter.com/EYFTJJaHVo — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) July 26, 2023

Rettung in letzter Sekunde durch Sprung vom 30 Meter hohen Schiff

Wie dramatisch die Situation sich an Bord entwickelt hat, zeigt die Tatsache, dass sieben der 23 Besatzungsmitglieder sich mit einem Sprung ins Wasser retten mussten. «Sie waren wirklich in Not und deshalb mussten sie abspringen. Das macht man nicht einfach so», sagte der Kapitän des Rettungsschiffes «Anna Margaretha» der königlichen Seenotrettung, welches als erstes vor Ort war gegenüber dem niederländischen Rundfunk «NOS». Die «Fremantle Highway» ist rund 30 Meter hoch.

Zurzeit wütet das Feuer vor allem im vorderen Teil des Frachters, der unter panamaischer Flagge fährt und vom deutschen Bremerhaven nach Port Said in Ägypten unterwegs war. Von einem Schiff der Küstenwache aus wird versucht wird versucht, den Brand zu löschen, was wegen der Elektroautos aber erschwert wird.

Mittlerweile hat die «Fremantle Highway» auch deutlich Schlagseite. Dass sie sinkt, kann laut einem Sprecher der Küstenwache nicht ausgeschlossen werden. Einem Schlepper sei es gelungen, ein Kabel am Frachter anzubringen, wodurch ein Abdriften verhindert werden soll. Im Gebiet herrschen starke Strömungen und es gibt viel internationaler Schiffsverkehr. Der Bürgermeister von Ameland Leo Pieter Stoel macht sich Sorgen über ein mögliches Umweltdesaster. Das Wattenmeer vor der niederländischen Insel ist geschützt und gehört zum Weltnaturerbe.