Niederlande Lkw rast in Grillparty, hinterlässt Tote und viele Mutmassungen: War es gar ein Anschlag? Sechs Tote und sieben Verletzte, das Land ist geschockt: Laut Augenzeugen soll der Fahrer betrunken gewesen sein und könnte mutwillig Gas gegeben haben. Was aber hat ein weiterer Fahrer mit dem tödlichen Drama zu schaffen?

Der Unfall forderte mehrere Tote. Bild: Twitter Maurice Laparlière

Was eine fröhliche sommerliche Grill-Party hätte werden sollen, wurde ein tödliches Drama. Am Samstagabend gegen 18 Uhr raste ein Lkw-Fahrer mit seinem Truck in Nieuw Beijerland südlich von Rotterdam in eine Menschenmenge, die gemütlich auf einem Nachbarschaftsfest beim Grillen war. Es gab nach Angaben der Polizei sechs Tote und sieben Verletzte. Einer der Verletzten schwebt in Lebensgefahr.

Drei Helikopter waren im Dauereinsatz, um die Verletzten in umliegende Krankenhäuser zu fliegen.

War es Absicht oder ein Unfall?

Der Lkw-Fahrer, ein 46-jähriger Spanier, wurde verhaftet. Er wird von der Polizei verhört. Es kursieren Gerüchte, dass er betrunken gewesen sein soll. Unklar ist noch, ob der Lkw-Chauffeur mit Absicht in die Menschenmenge gerast ist oder ob es ein tragischer Unfall war.

Nu Online: Zes dode en zeven gewonden bij ongeval met vrachtwagen op buurtfeest | Zuidzijdsedijk Nieuw-Beijerland https://t.co/yLyJVPbN2A — 112 Rijnmond (@112rijnmond) August 28, 2022

Augenzeugen berichten, der Lkw mit der Aufschrift spanischen Spedition «El Mosca» habe an einer nahe gelegenen Kreuzung still gestanden. Einer der Zeugen sagte:

«Dann hat er plötzlich Vollgas gegeben und ist die Böschung hinunter gefahren in die Menschenmenge, die dort eine Grillparty feierte.»

Andere berichten übereinstimmend im lokalen TV-Sender «Omroep Rijnmond»: «Der Lkw stand still und fuhr plötzlich die Böschung hinunter. Wir dachten, wir sind im falschen Film. Wir haben gesehen, wie der Lkw die Menschen einfach überfahren hat. Wir werden diese Bilder niemals mehr vergessen können.»

Wenn diese Schilderungen der Augenzeugen zutreffen, dann war es möglicherweise ein Anschlag und kein Unfall. Aber auch das polizeiliche Verhör des Lkw-Fahrers, der unverletzt blieb, könnte darüber Aufschluss geben. Noch machte die Polizei aber keine Angaben dazu.

Fieberhafte Suche nach weissem Lieferwagen

Mysteriös ist ferner die Rolle, die der Fahrer eines weissen Lieferwagens spielte. Er soll, als der Lastwagen an der Kreuzung stillstand, vorbeigefahren sein und dem Lkw-Fahrer etwas zugerufen haben, berichten Augenzeugen. Nach dem weissen Lieferwagen und dem Fahrer wird fieberhaft gefahndet.

Das tödliche Drama auf der Grillparty hat ganz Holland geschockt. «Ich bin angeschlagen von dieser schrecklichen Katastrophe in Nieuw-Beijerland», twitterte Bürgermeister Charlie Aptroot. «Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihrer Familie, den Augenzeugen und den Hilfskräften. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen und ich schätze es sehr, wie sehr sie füreinander da sind.»

Der Lkw wurde inzwischen geborgen und wird untersucht. Das Gelände der Grillparty gleicht einem Trümmerfeld. Ein Trauma-Team von Psychologen betreut die Augenzeugen und die Überlebenden der Grillparty, die für sechs Gäste tödlich endete.