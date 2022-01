Gewalt «Tötet ihn»: Impfgegner attackieren französische Parlamentarier In Frankreich ist der umstrittene Impfpass am Montag in Kraft getreten. Als Folge werden immer mehr Abgeordnete angegriffen und sogar mit dem Tod bedroht.

Französische Opposition gegen den "pass vaccinal", den neuen Impfpass. Bild: keystone

Ein Abgeordneter erhielt eine Voodoo-Puppe mit ausgestochenen Augen zugeschickt, ein anderer eine Gewehrkugel. Ein Dritter las per Mail Folgendes: «Du wirst öffentlich enthauptet, dein Blut wird den Asphalt beflecken, dein Kopf wird im Rinnstein enden. Die Gesundheits-Diktatur wird noch böse enden.»

Kinnhaken und Ohrfeigen

Am Wochenende war die Reihe am Deputierten Romain Grau, auch er Mitglied der Macron-Partei «La République en marche» (LRM). Als mehrere hundert echauffierte Impfgegner zu seinem Büro in Perpignan zogen, stellte er sich mutig der Diskussion. Die Demonstranten wollten aber nicht diskutieren. Die meisten schrien auf ihn ein: «Hast du für den Impfpass gestimmt? Ja, du hast für den Impfpass gestimmt.» Einer versetzt dem Abgeordneten einen Kinnhaken. Ein Nachbar, der sich dazwischen stellen wollte, erhielt eine Ohrfeige. Schimpfwörter prasselten auf Grau nieder, eine Scheibe ging in Brüche. Einer schrie «à mort!» - etwa: «Tötet ihn».

La violence n'a pas sa place dans le débat public.

À ceux qui ont essayé de nous intimider @RomainGrau et moi cet après-midi, vous ne gagnerez pas !

À Perpignan, comme ailleurs, notre engagement au service des Français en sort renforcé. pic.twitter.com/h8yyw62kHG — Guillem Gervilla (@GuillemGervilla) January 22, 2022

Der Zeitpunkt der Attacke ist kein Zufall: Am Montag ist in Frankreich der neue Impfpass in Kraft getreten. Die Mehrheit der Nationalversammlung, angeführt von den LRM-Abgeordneten, stimmte nach mehrtägigen Debatten dafür. Der Pass ersetzt das weniger strikte Gesundheitszertifikat und macht eine Impfbestätigung für das Betreten von Restaurants, Kinos und dergleichen obligatorisch.

Premierminister Jean Castex versprach in einer letzten versöhnlichen Geste, dass Ungeimpfte den Pass auch beziehen könnten, wenn sie bis Mitte Februar eine erste Impfung vorgenommen hätten. Immerhin 800 000 Franzosen haben sich seit Jahreswechsel erstmals piksen lassen. Doch zehn Millionen weigern sich weiter – gegenüber 52 Millionen Erstgeimpften im Land.

In Brand gesteckte Autos

Am Samstag gingen landesweit weniger als 40 000 Impfgegner auf die Strasse, was für Frankreich eine schwache Mobilisierung bedeutet. Doch die verbleibenden «No vax», die sich vom öffentlichen Leben ausgeschlossen fühlen, werden zunehmend rabiat, ja gewalttätig.

Die Saubannerzüge zum Wohnsitz oder Büro von LRM-Abgeordneten mehren sich. Stéphane Claireaux wurde minutenlang mit Algen und Seetang beworfen. Jean-Marc Zulesi erhielt vor der Abstimmung die Drohung: «Ich bin bis zum Hals bewaffnet. Passen Sie gut auf, wie Sie abstimmen; verwechseln Sie nicht den Abstimmungsknopf.» Jacqueline Dubois fand ihr Auto ausgebrannt vor. Pascal Bois‘ Wagen mit der Garage in Brand gesteckt.

Proteste am Pariser Platz der Republik gegen die Impfpolitik der Regierung. Bild: keystone

Die Nationalversammlung hat eine Ansprechpersonen geschaffen, die attackierte Abgeordnete berät. Innenminister Gérald Darmanin lässt ihre Wohnorte überwachen. Ihm zufolge gab es seit letztem Sommer 500 Attacken auf Abgeordnete.

In 150 Fällen erstatteten die Opfer Anzeige. Marie-Christine Verdier-Jouclas, die nach eigenen Angaben schon als «Hure», «Schlampe» oder «Nazi» tituliert wurde, erklärte, sie lasse sich in ihrer Arbeit nicht beirren. «Aber es ist hart», fügte sie an. «Man gewöhnt sich nie daran.»

Hemmschwellen sinken

Der öffentliche Aufschrei hält sich allerdings in Grenzen. Poujadistische Pöbeleien haben in Frankreich Tradition. Schon bei den Gelbwestenprotesten vor drei Jahren hatte sich gezeigt, dass die Hemmschwellen generell sinken.

Macrons Impfkurs wird nicht überall goutiert. Bild: keystone

Präsident Emmanuel Macron hat zudem noch selber Öl ins Feuer gegossen, als er anfangs Januar erklärte, er wolle die Ungeimpften «emmerder» - freundlich gesagt «nerven». Oft der Arroganz bezichtigt, bewirkt der Staatschef bei vielen Mitbürgern auffallend abfällige, wenn nicht hasserfüllte Reaktionen.

Darüber täuscht auch sein Vorsprung in den Umfragen für die anstehende Präsidentschaftswahl nicht hinweg. Bei Auftritten hat er selber schon eine Ohrfeige oder Eierwürfe kassiert. Normalerweise schützt ihn seine sakrosankte Präsidialfunktion. Anders seine Abgeordenten. Wenn die Impfgegner auf sie losgehen, meinen sie wohl Macron.