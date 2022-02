Nord Stream 2 Scholz stoppt Putins Ostsee-Pipeline und sieht Verstoss mit «allen völkerrechtlichen Vereinbarung» Die Rohre sind längst verlegt, das Gas aus Russland könnte jederzeit an die deutsche Ostsee-Küste geliefert werden. Doch Kanzler Olaf Scholz stoppt nun Putins Pipeline-Projekt.

Ein Verleger-Boot an der Küste der deutschen Ostsee. Inzwischen sind die 1200 Kilometer Rohre im Meeresboden verlegt. Jens Buettner / AP/14.01.2021

Als Reaktion auf die Eskalation der Lage in der Ostukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Genehmigungsverfahren für die hochumstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 gestoppt. Vorerst wird Deutschland die Pipeline also nicht zertifizieren. Scholz sagte:

«Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen.»

Scholz hat das unter Leitung von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) stehende Bundeswirtschaftsministerium gebeten, die nötigen Schritte einzuleiten. Deutschland reagiert damit auf die sich verschärfende Lage in der Ostukraine und dem drohenden Konflikt zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Die Bundesregierung sieht die Versorgungssicherheit mit russischem Erdgas durch die neue Situation nicht mehr gegeben, die Sanktion gegen Nord Stream 2 soll zudem Putin empfindlich treffen.

Hauptsitz in der Innerschweiz

In der Tat ist die Pipeline ein wichtiges Projekt für den Machthaber im Kreml. Nord Stream 2 sollte 55 Milliarden Kubikmeter zusätzliches russisches Gas pro Jahr an die deutsche Ostseeküste bei Lubmin liefern, parallel zu der bereits bestehenden Gas-Pipeline Nord Stream 1, die eine gleich hohe Kapazität hat. Das Gas sollte von der Küste bei St. Petersburg durch die bereits im Meeresboden verlegten 1200 Kilometer Rohre nach Deutschland und von dort weiter in die europäischen Staaten fliessen.

Nord Stream 2 ist ein Projekt des russischen Gasmonopolisten Gazprom, an dem etwa 8 Milliarden Euro teuren Bauwerk sind auch fünf westeuropäische Gasunternehmen finanziell beteiligt. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder, heute als Lobbyist für die russische Gaswirtschaft tätig, trieb das Projekt zusammen mit Russlands Präsident Wladimir Putin voran. Der Projektentwickler, die Nord Stream 2 AG, hat ihren Hauptsitz im Herzen der Zentralschweiz, in der Stadt Zug.

Sie verlaufen fast parallel: Die inzwischen beide fertiggestellten Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Gerhard Riezler / KEYSTONE

Nord Stream 2 stand von Anfang an in der Kritik. Vor allem Polen, die Ukraine und die baltischen Staaten sehen in der Pipeline eine Bedrohung für die Versorgungssicherheit. Russland gewinne durch die Pipeline noch mehr Einfluss auf dem europäischen Energiemarkt, die Regierung in Moskau gewinne dadurch die Möglichkeit, ihre Interessen in Europa noch aggressiver durchzusetzen, hiess es etwa. Vor allem die Ukraine fühlt sich durch Nord Stream 2 bedroht. Das Land befürchtet, dass die bereits bestehende russische Pipeline durch die Ukraine durch Nord Stream 2 obsolet wird, wichtige Transitgebühren für das Land drohten dadurch auszubleiben.

Der in Berlin lebende Russland-Experte Jörg Himmelreich sagte vor einiger Zeit gegenüber unserer Zeitung:

«Russland will mit Nord Stream 2 das Territorium der Ukraine umgehen.»

Die Ukraine solle geschwächt und in das Einflussgebiet des Kreml fallen. Insgesamt hält Himmelreich, der einst im Auswärtigen Amt in Berlin arbeitete, die mit dem Projekt steigende europäische Abhängigkeit von russischem Gas für gefährlich. Auch der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenski forderte angesichts des «neuen aggressiven Handelns gegen die Ukraine» den «vollständigen Stopp von Nord Stream.»

Scholz sieht Verstoss gegen das Völkerrecht

Bundeskanzler Olaf Scholz betonte am Dienstag, die Anerkennung der selbst ernannten «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk durch Russland verstosse gegen das Völkerrecht und gegen das Abkommen von Minsk. Putin breche mit der Charta der Vereinten Nationen und «mit allen völkerrechtlichen Vereinbarungen, die das Land in den vergangenen 50 Jahren eingegangen ist.» Scholz kündigte für den Tagesverlauf international abgestimmte Sanktionen an.