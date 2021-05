Nach dem Absturz einer Seilbahn-Gondel am Sonntag in Norditalien mit 14 Toten geht die Suche nach der Unfallursache weiter. Die Gondel mit Ausflüglern war beim Ort Stresa westlich am Lago Maggiore aus noch unbekannten Gründen in die Tiefe gestürzt. Unter den Toten befindet sich auch ein zweijähriger Knabe.