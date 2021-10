Norwegen Pfeilbogen-Mörder unter Terrorverdacht: Der Angreifer war möglicherweise zum Islam konvertiert und radikalisiert Wer ist der Mann, der in Norwegen mit Pfeil und Bogen fünf Menschen tötete? Der Polizei war der 37-jährige Däne bekannt. Einen Terrorakt will die Polizei nicht bestätigen. Es gibt Hinweise, dass er zum Islam konvertiert ist.

Der Mann, der am Mittwoch in der norwegischen Stadt Kongsberg fünf Menschen getötet haben soll, war bereits zuvor im Fokus der Polizei. Es gab Hinweise auf eine Radikalisierung des Mannes, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Hinweise deuteten an, dass der 37-jährige Däne zum Islam konvertiert sei.

Der Mann wird verdächtigt, am Mittwochabend in der Innenstadt von Kongsberg zahlreiche Menschen mit mehreren Waffen, darunter auch Pfeil und Bogen, angegriffen zu haben.

Hier steckt noch ein Pfeil des Angreifers in einer Hauswand. Keystone

Fünf Menschen wurden getötet, zwei verletzt. Alle sind im Alter zwischen 50 und 70 Jahren. Bei seiner Flucht vor der Polizei beschoss er die Beamten mit Pfeilen. Nach Angaben des Sprechers wurden möglicherweise alle Opfer erst nach Eintreffen der Polizei getötet. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen wollte er zunächst keine weiteren Details bekannt geben.

Solange das Motiv des Täters unklar ist, ermittelt die Polizei wegen Terrorverdachts. Der mutmassliche Täter ist bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten.

Die Poliei während des Einsatzes in Kongsberg. Keystone

Angreifer hat keinen Komplizen

Kurz war darüber spekuliert worden, ob der Täter einen Komplizen hatte. So wurde in Huseby nahe der Hauptstadt Oslo ein Mann mit Pfeil und Bogen gesichtet. Die Polizei gab am Donnerstag Entwarnung, wie sie über Twitter mitteilt:

Politiet har iverksatt en del tiltak for å komme i kontakt med vedkommende som har båret på denne pil og buen. Det er flere treningsanlegg for bueskyttere i området, og vi sjekker ut med disse. Vi har ingen nye observasjoner av mannen og fortsatt ingen melding om truende adferd. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 14, 2021

Der 37-jährige mutmassliche Angreifer wohnt norwegischen Medien zufolge in Kongsberg. In Norwegen sei er aufgewachsen, seine Mutter sei Dänin, der Vater Norweger, berichten Medien unter Berufung auf den Verteidiger des Mannes. Dieser habe letztes Jahr gedroht, zwei Verwandte umzubringen, wodurch er sich ein Besuchsverbot einhandelte.

Die Stadt Kongsberg liegt südwestlich der Hauptstadt Oslo.

Die norwegische Stadt Kongsberg im Ausnahmezustand:

