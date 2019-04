Live Rauch über Paris: Die berühmte Kathedrale Notre-Dame steht in Flammen – laut Augenzeugin ist das Dach eingestürzt In der französischen Hauptstadt Paris brennt die Kathedrale Notre-Dame. Die Zone rund um das Wahrzeichen soll verlassen werden.

(sda/dpa/jwe) In der weltberühmten Kathedrale Notre Dame in Paris ist am frühen Abend ein Feuer ausgebrochen. Eine Augenzeugin sagt gegenüber CH Media, dass ein Teil des Daches eingestürzt sei.

Notre-Dame de #Paris I Incendie en cours. Évitez le secteur et facilitez le passage des véhicules de secours et d'intervention de la @prefpolice. — Préfecture de police (@prefpolice) 15. April 2019

Die Polizei warnt die Leute in Paris, den Schauplatz zu meiden und den Weg für Fahrzeuge frei zu halten.

Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris, ruft die Bevölkerung dazu auf, die Sicherheitsvorkehrungen zu respektieren:

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15. April 2019

Bilder und Videos auf Twitter zeigen, wie dicker Rauch aus dem Turm des historischen Gebäudes aufsteigt. Flammen schiessen aus dem Dach der Kirche, welches eines der wichtigsten Wahrzeichen von Paris ist.

Oh putain y a Notre-Dame qui brûle 😳 #Paris pic.twitter.com/VmLDBJM207 — Thomas Vampouille (@tomvampouille) April 15, 2019

Die Polizei gab zunächst keine Informationen über den Zwischenfall bekannt. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden.

Update folgt ...