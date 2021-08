Öffentlicher Verkehr Lokführer legen Bahnverkehr in Deutschland lahm – was der Streik für Schweizer Passagiere bedeutet Schon am frühen Mittwochmorgen beginnt der Arbeitskampf der deutschen Lokführer. Wer von der Schweiz aus in den Norden reist, braucht wohl starke Nerven. Pro Bahn Schweiz sagt, wie sich Reisende jetzt verhalten sollen.

Reisende warten auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof Basel, um in den einfahrenden ICE nach Dortmund einzusteigen. Reisen nach Deutschland dürften in den nächsten Tagen mehr Geduld erfordern als sonst, denn die deutschen Lokführer treten in Streik. Peter Fischli

Es ist eine sehr kleine, aber dafür umso mächtigere Organisation, die alle paar Jahre ganz Deutschland in Atem hält: Die berüchtigte Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Vor sechs Jahren legten die Lokführer zuletzt über mehrere Tage die Arbeit nieder - und Deutschland damit lahm. An diesem Mittwochmorgen um 2 Uhr ist es wieder soweit.

Mit grosser Mehrheit haben die GDL-Mitglieder beschlossen, zu streiken. Im Güterverkehr geht es bereits heute Abend um 19 Uhr los, erklärte GDL-Chef Claus Weselsky in Frankfurt. Gefolgt von einem bundesweiten Ausstand während 48 Stunden im Personenverkehr. Freitagmorgen um 2 Uhr soll dann Schluss sein - zumindest vorerst.



Ruft zum Streik auf: Claus Weselsky, Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Uwe Zucchi / EPA

95 Prozent stimmten für den Arbeitskampf

In einer Urabstimmung hatten zuvor 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für Streik gestimmt. 7 von 10 GDL-Mitglieder hätten abgestimmt, so Weselsky. Den Lokführern geht es ums Geld: Eine Nullrunde sei in diesem Jahr nicht hinnehmbar, sagte der GDL-Chef. Ausserdem besteht seine Gewerkschaft auf eine Corona-Prämie und eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von knapp zweieinhalb Jahren.

Die Bahn lehnt die Forderungen ab. Milliardenverluste durch die Corona-Pandemie und die Schäden der verheerenden Flut in Deutschland liessen dies nicht zu. Das Unternehmen bietet einen länger laufenden Tarifvertrag mit späteren Erhöhungsstufen an - bei gleicher Prozentzahl, wohlgemerkt. Martin Seiler, der Personalchef der Deutschen Bahn, sprach am Dienstag von einer «Attacke auf das ganze Land». Der angekündigte Streik sei ein «Schlag ins Gesicht» für Kunden und Beschäftigte.

Die von der GDL ausgerufenen Streiks sind in Deutschland immer ein heiss diskutiertes Thema, da laut Kritikern eine sehr kleine Gruppe Lokführer ein ganzes Land in Geiselhaft nehmen könne. Vor sechs Jahren etwa schaffte es die GDL, mit ihrem Streik einen Grossteil der Regional- und S-Bahnen ausfallen zu lassen. Jeder dritte Fernverkehrszug blieb damals im Bahnhof stehen. Mit einem Notfall-Fahrplan konnte die Bahn zumindest die wichtigsten Strecken weiter betreiben.

Entwarnung für Reisende innerhalb der Schweiz - oder doch nicht?

Passagiere aus der Schweiz, die von heute an mit dem Zug nach Deutschland reisen wollen, müssen also mit Verzögerungen oder gar Zugausfällen rechnen, je nachdem wo ihre Destination liegt. Die SBB empfiehlt Reisenden für Fahrten nach Deutschland, sich auf der Internetseite der SBB zu informieren.

Für Reisende innerhalb der Schweiz gibt die SBB indes Entwarnung. Zumindest vorerst. Durch die Streiks seien nur Auswirkungen auf den Personenverkehr in Deutschland zu erwarten, sagte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage. Der internationale Verkehr sei nicht betroffen. Auf die Verbindung Basel-Zürich etwa habe der Streik in Deutschland keine Auswirkungen, auch wenn der entsprechende Zug von Frankfurt aus via Mannheim und Freiburg in die Schweiz fährt.

Für den Moment, so die SBB, können Passagiere, die innerhalb der Schweiz unterwegs sind, beruhigt sein. Man beobachte die Lage allerdings genau.

Reisende können Entschädigung geltend machen

Karin Blättler, Präsidentin des Fahrgastverbands Pro Bahn Schweiz, sagt: «Dieser Streik wird auch Einfluss auf den grenzüberschreitenden Verkehr in die Schweiz haben.» Und weiter: «In jedem Fall können je nach Dauer und Situation Verspätungsentschädigungen geltend gemacht werden.»

Beim grenzüberschreitenden Personenverkehr müssten die Reisenden «mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen rechnen», so Blättler. Obwohl der Streik um 2 Uhr am Freitag endet, dürften die Einschränkungen im Verlauf des Freitags noch spürbar bleiben.

Ein Rat an Reisende von und nach Deutschland hat die Pro Bahn-Präsidentin auch parat: «Wenn möglich die Reise aufschieben oder ganz absagen. Ob es ein Notfallfahrplan geben oder wie er aussehen wird, ist noch offen. In jedem Fall ist die Streikankündigung viel zu kurzfristig und lässt den Reisenden praktisch keine Zeit, sich darauf einzustellen.»