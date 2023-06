Österreich Gewehre, Pistolen, Munition: Riesiges Waffenarsenal bei rechtsextremen Rockern sichergestellt Die Polizei in Österreich hat ein grosses Waffenarsenal bei Rockern sichergestellt, die der rechtsextremen Szene zugerechnet werden.

Ein vom österreichischen Innenministerium bereitgestelltes Bild zeigt sichergestellte Waffen, Gegenstände und Munition. Keystone

In Oberösterreich und Niederösterreich seien mehr als 70 Langwaffen gefunden worden, darunter mehrere Maschinengewehre und Maschinenpistolen, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, am Donnerstag in Wien. Ausserdem entdeckten die Ermittler nach eigenen Angaben rund 100 Faustfeuerwaffen, etwa 10'000 Schuss unterschiedlichen Kalibers sowie 1000 Waffenteile, die zur Herstellung von 500 Waffen geeignet gewesen wären.

Auch etwa 550 Stück NS-Devotionalien seien sichergestellt worden. Zehn Verdächtige seien unter anderem wegen Verstosses gegen das Waffengesetz festgenommen worden.

Die Ermittlungen hätten begonnen, nachdem die Fahnder von Expansionsplänen der Rockergruppe «Bandidos» nach Österreich erfahren hätten. Hier gebe es Überschneidungen mit rechtsextremen Strukturen, sagte Ruf weiter. Die Aktion sei auch ein Schlag gegen die «Militarisierung der rechtsextremen Szene». (dpa)