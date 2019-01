Österreich versinkt im Schnee: Wie Mitarbeiter der Schneeräumung einer Gams das Leben retten In Österreich herrscht Schneechaos. Zwischen Meldungen zu Verkehrsunfällen und Lawinenunglücken verbreitet sich auch eine gute Nachricht in den Sozialen Netzwerken: Mitarbeiter der Österreichischen Bundesbahnen haben eine Gams aus dem Schnee befreit. Linda Müntener

Es schneit und schneit. Bis zu zehn Meter Schnee liegen in Gebieten in Österreich und in Bayern. Das macht den Wildtieren zu schaffen. Mitarbeiter des Schneeräumungsdienstes der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben eine Gams aus dem Schnee befreit – und ihr damit das Leben gerettet. Das zeigt dieses Video auf Twitter.

Schneeräumung kann Leben retten 🐐 pic.twitter.com/68tJdvgDZ1 — ÖBB (@unsereOEBB) 9. Januar 2019

Die Männer haben im Vorbeifahren bemerkt, dass das Tier im Schnee festhängt. «Sie haben dann gleich zurückgesetzt und die Gams ausgegraben», schreiben die ÖBB auf ihrem Twitter-Account.

Laut Angaben der ÖBB waren die beiden Mitarbeiter mit Schneeräumungsarbeiten auf einer gesperrten Bahnstrecke im steirischen Nationalpark Gesäuse beschäftigt, als sie das Tier im Schnee entdeckten. Die Gams war vor einem langsam fahrenden Zug geflüchtet und im Graben hängen geblieben.

Das Video gefällt im Sozialen Netzwerk über 1000mal und wird fleissig geteilt. Von den Nutzern gibt es viel Lob für die Rettungsaktion. Auch der 1. FC Köln – dessen Maskottchen Hennes ist eine Gams – bedankt sich bei den Helfern: «Hennes hat das Konzept der Winterpause nicht wirklich verstanden.»

Hennes didn't really understand the concept of a Winter Break.. 🐐🌨️ https://t.co/WHEUUnlYur — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) 9. Januar 2019

