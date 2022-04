Offener Brief an Kanzler Scholz Prominente wie Alice Schwarzer oder Dieter Nuhr warnen vor Drittem Weltkrieg – und ernten scharfe Kritik Bundeskanzler Olaf Scholz solle keine schweren Waffen liefern, sondern an einem Kompromiss in der Ukraine arbeiten. Das fordern Schauspielerinnen und Schriftsteller in einem Appell. Die ukrainische Seite zeigt sich empört.

Fordert sofortige Friedensverhandlungen und warnt vor der Lieferung schwerer Waffen: Die Frauenrechtlerin und Publizistin Alice Schwarzer. Timur Emek / Getty/2013

Publiziert wurde der offene Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Website der feministischen Zeitschrift «Emma» der Publizistin Alice Schwarzer (79). In dem Schreiben richten sich 28 Prominente aus Kultur und Gesellschaft mit einem dringlichen Appell an den Regierungschef, von der Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine abzusehen.

«Die Lieferung grosser Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen», heisst es in dem Schreiben, das unter anderem vom Schriftsteller Martin Walser, der Autorin Juli Zeh, den Kabarettisten Gerhard Polt und Dieter Nuhr sowie dem Schauspieler Lars Eidinger mitunterzeichnet worden ist. Die Kulturschaffenden fürchten einen Dritten Weltkrieg:

«Ein russischer Gegenschlag könnte so dann den Beistandsfall nach dem Nato-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkrieges auslösen."»

Die Unterzeichner verurteilten zwar deutlich den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und anerkennen das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung. Allerdings stehe «der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor» dazu «irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis.» Innerhalb von drei Stunden unterzeichneten weitere 10.000 Menschen den offenen Brief an den SPD-Kanzler Olaf Scholz.

Zeitpunkt kein Zufall - Deutschland liefert schweres Geschütz

Dass der Appell an diesem Freitag veröffentlicht worden ist, ist kein Zufall. Gestern verabschiedete der Bundestag mit grosser Mehrheit einen Antrag, in dem sich Deutschland gewillt und bereit erklärt, die Ukraine künftig auch mit schweren Waffen auszurüsten und ukrainische Soldaten an modernen, westlichen Waffensystemen auszubilden. Noch bis vor wenigen Tagen wollte Kanzler Scholz nichts davon wissen, Panzer und schwere Artillerie in das Kriegsgebiet zu schicken. Der Genosse fürchtete zu sehr eine Eskalation des Konflikts. Doch der innenpolitische und internationale Druck auf den Kanzler, endlich mehr für die Ukraine zu tun, wurde zu gross und führte schliesslich zu einem Umdenken.

Die Prominenten wie Alice Schwarzer oder Dieter Nuhr ernteten für ihren Appell allerdings teils heftige Kritik. Vor allem der Umstand, dass die Kultur- und Kunstschaffenden einen Kompromiss in dem Krieg einfordern, stiess in Regierungskreisen, bei Vertretern der Ukraine und bei Wissenschaftlern auf Kritik. Kanzler Scholz wird in dem Schreiben von Schwarzer und Co. dazu aufgefordert, «alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann, zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können.»

Vorwurf des «Sofa-Pazifismus»

Der Aufruf zum Kompromiss wurde dahingehend interpretiert, die Verfasser des Schreibens würden die Ukraine indirekt dazu auffordern, die Kampfhandlungen im Osten ihres Landes einzustellen und Territorium an Russland abzutreten - um weiteres Blutvergiessen zu verhindern. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages und noch vor wenigen Tagen Gast bei der ukrainischen Regierung in Kiew, entgegnete auf den Brief, dass der einzig mögliche Kompromiss die «vollständige Wiederherstellung territorialer Integrität der Ukraine» sei. «In der Ukraine, die einseitig brutal angegriffen wird, kämpfen Menschen um ihr Leben und 28 sogennante Prominente fordern beide Seiten zu Kompromissen auf», zeigte sich die Politikerin via Twitter empört. Sie fügte hinzu:

«Wer sich durch einen Krieg "belästigt" fühlt, sollte seinen Wertekompass ganz unkreativ mit dem Hammer geraderücken.»

Andere sprachen von «Sofa-Pazifismus», der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle meinte: «Wenn das die Haltung wäre, dann wären gewaltsame Grenzverschiebungen und Kriegsverbrechen die neue Normalität. Diese Position ist Wahnsinn.» Scharf fiel auch die Kritik des ukrainischen Botschafters in Berlin, Andrij Melnyk, aus. Auf Twitter zeigte er sich verärgert: «Diese Prominenten, die der Ukraine schwere Waffen verwehren wollen und damit dem Mörder Putin nur in die Hand spielen, damit er Frauen und Kinder zerbomben kann, haben das Prinzip "Nie wieder" mit Füssen getreten.»