In 900 Meter Höhe: Sechs Kinder in Gondel über dem Abgrund gefangen

In Pakistan warten sechs Schulkinder und zwei Erwachsene verzweifelt auf Rettung. Seit mehr als fünf Stunden hangen sie in rund 900 Metern Höhe über einer tiefen Schlucht in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa in fest. Es wurde eine gross angelegte Rettungsaktion gestartet.