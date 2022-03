Pandemie Adiós Corona: Spanien erklärt die Pandemie für beendet Infiziert an den Strand, keine Quarantäne, keine Tests – Madrid behandelt Covid-19 fortan wie die Grippe.

Madrid behandelt Covid-19 fortan wie die Grippe. Chris Emil Janssen / imago

Seit Anfang dieser Woche müssen in Spanien die meisten Corona-Infizierten nicht mehr in häusliche Isolierung. Sie dürfen also jetzt im Prinzip das Haus verlassen und zur Arbeit, Shoppen, ins Kino oder auch an den Strand gehen. Diese Regel gilt für alle Infizierten, die keine oder nur leichte Symptome haben – was mittlerweile für die grosse Mehrheit der Fälle zutrifft. Damit behandelt Spanien jetzt Corona wie eine Erkältung oder Grippe.

Dieser radikale Bruch mit der bisherigen Corona-Kontrolle gilt auch für Urlauber, die zum Beispiel in den Osterferien nach Mallorca oder in andere spanische Ferienhochburgen reisen. Sie müssen jetzt nicht mehr damit rechnen, bei einer unproblematisch verlaufenden Corona-Infektion im Hotelzimmer oder Ferienapartment eingesperrt zu werden. Das Gleiche gilt für enge Kontaktpersonen, wie etwa mitreisende Familienmitglieder, die sich ebenfalls nicht mehr absondern müssen.

Hunderte von Spanientouristen in Quarantänehotels

In der vergangenen Feriensaison mussten noch Hunderte von Spanientouristen ihre Ferien in Quarantänehotels verbringen. So mancher Aufenthalt hatte sich dadurch in einen Albtraum verwandelt. Betroffene, die tagelang ihr Ferienzimmer nicht verlassen durften, denen das Essen vor die Zimmertür gestellt wurde, berichteten später: «Das war wie im Gefängnis.»

Diese unschönen Feriengefühle dürften sich dieses Jahr kaum noch wiederholen. Nur noch bei Infizierten mit schweren Symptomen wird künftig eine Quarantäne fällig. Die Isolierung ergibt sich dann allerdings allein schon daraus, dass Covid-19-Patienten mit heftigen Symptomen meist im Spital behandelt werden müssen. Dies ist in Spanien nur noch bei weniger als einem Prozent der Erkrankten der Fall.

Die Lage in den Hospitälern auf Mallorca und andernorts in Spanien ist entsprechend entspannt. Lediglich 3,6 Prozent der Krankenhausbetten sind im nationalen Schnitt mit Covid-19-Patienten belegt.