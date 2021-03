Pandemie Jeder zweite Erwachsene geimpft – was die Briten besser machen Wenn es ums Impfen geht, schaut Europa neidisch auf die britische Insel: Dort haben bereits die Hälfte aller Erwachsenen eine Spritze gegen Corona bekommen. Dass das so schnell vorangeht, hat viele Gründe.

Sie war die erste Person in Grossbritannien, die die Coronaimpfung erhielt: die 90-jährige Margaret Keenan. Keystone

(dpa/chm) In Grossbritannien ist schon die Hälfte aller Erwachsenen gegen das Coronavirus geimpft. Fast 27 Millionen Menschen haben eine erste Impfdosis bekommen, gut zwei Millionen auch schon die zweite Spritze. Die konservative Regierung von Premierminister Boris Johnson bejubelte am Wochenende einen «fantastischen Erfolg» und feierte einen Tagesrekord nach dem nächsten: So wurden allein am Samstag mehr als 870'000 Menschen an einem Tag immunisiert. Während man in der EU verzweifelt auf Nachschub wartet, haben die Briten nur vereinzelt mit Lieferengpässen zu kämpfen - auch, weil sie selbst kaum Impfstoff exportieren. Doch das ist nicht der einzige Grund.