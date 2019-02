Papst auf religiöser Friedensmission Erstmals besucht ein Papst die Arabische Halbinsel. In den Vereinigten Arabischen Emiraten will er für mehr Toleranz unter den Religionen werben. Michael Wrase, Limassol

Papst Franziskus wird in Abu Dhabi von Kronprinz Mohammed bin Zayed Al Nahyan (rechts vorne) empfangen. (Bild: Andrew Medichini/EPA (3. Februar 2019))

In einer von fast allen arabischen Fernsehstationen ausgestrahlten Videobotschaft hatte Papst Franziskus am Donnerstag verkündet, mit seinem historischen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) «eine neue Seite in der Geschichte der Beziehungen zwischen den Religionen aufzuschlagen». Der gemeinsame Glaube an Gott vereint und trenne nicht, er bringe die Gläubigen einander näher und entferne sie von Feindseligkeiten und Abneigungen, betonte der Pontifex, der seine kurze Botschaft mit dem arabischen Friedensgruss «As-Salamu ’aleikum» eingeleitet hatte. Sein Gastland würdigte der heilige Vater als «einen Treffpunkt zwischen den verschiedenen Zivilisationen und Kulturen» – was vielleicht etwas zu hoch gegriffen ist, aber durchaus dem Selbstverständnis der so ambitionierten Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate entspricht.

Sie hatten auf einem Mitte November vergangenen Jahres abgehaltenen «Weltgipfel der Toleranz», an dem neben Muslimen, Christen, Hindus und Buddhisten erstmals auch Mitglieder der jüdischen Glaubensgemeinschaft in den VAE teilnahmen, das «Jahr der Toleranz» proklamiert. Die Vielfalt der Kulturen und Religionen, erklärte Premierminister Scheich Raschid al-Maktoum, sei die «beste Präventivwaffe gegen den Radikalismus. Man wolle versuchen, die Kulturen näher zusammenzubringen und so einen Dialog zwischen Religionen und Zivilisationen schaffen.

Messe vor 120000 Gläubigen

Das ist ganz im Sinn von Papst Franziskus, der gestern Abend auf der Arabischen Halbinsel gelandet ist. In Abu Dhabi wird er zunächst an einer von einer islamischen Gelehrtenvereinigung, dem «Muslim Council of Elders», organisierten Konferenz der «menschlichen Brüderlichkeit» teilnimmt. Dort wird der Papst auch mit Scheich Ahmed al-Ta­yeb, dem Gross-Imam der Kairoer Al-Azhar-Universität zusammentreffen. Die Lehranstalt gilt als die höchste religiöse Autorität im sunnitischen Islam. Vor seinem Rückflug nach Rom am Mittwoch wird Franziskus im grössten Fussballstadion von Abu Dhabi eine Messe feiern, zu der mehr als 120 000 Gläubige erwartet werden. Die meisten von ihnen dürften Inder und Philippinos sein, die in den Emiraten als schlecht bezahlte Dienstboten, Taxifahrer und Bauarbeiter tätig sind.

Westliche Diplomaten erwarten, dass das Oberhaupt der Katholischen Kirche bei dem Gottesdienst auch für den Frieden im Jemen betet und womöglich einige kritische Worte über die Beteiligung der Emirate an diesem blutigen Krieg verlieren könnte. Bereits im letzten Jahr hatte Franziskus den mörderischen Konflikt verurteilt und alle Beteiligten mit Nachdruck zu einem Waffenstillstand aufgerufen.

Sorge vor Missionierung

Ein wichtiges Thema wird – ohne eine öffentliche Verlautbarung – auch der Bau von zusätzlichen Kirchen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein. Der 1971 gegründete Staatenbund akzeptiert inzwischen die freie Religionsausübung aller Glaubensgemeinschaften. Für die vielen Christen am Persischen Golf sei aber nicht genügend Platz zum Gebet vorhanden, sagte ein Beamter des Vatikans der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem müsse mehr Priestern die Ausübung ihres Berufes gestattet werden. Das Ansinnen könnte auf Widerstand stossen. Nicht wenige Muslime befürchten eine christliche Missionierung, welche unter Androhung strengster Strafen verboten ist. Viele Muslime sähen es zudem lieber, wenn die Christen ihre Religion weiterhin im Verborgenen ausüben würden.

Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten besucht Franziskus das zweite arabische Land seit seinem Amtsantritt im März 2013. 2017 war er in Ägypten. Im März wird der Bischof von Rom in Marokko erwartet.