Seitenhieb gegen arabische Gastgeber: Papst hält Messe vor 180'000 Menschen Bei seiner Messe in Abu Dhabi kritisierte Papst Franziskus den Gigantismus und rief zu Bescheidenheit auf. Damit dürfte er auch seine schwerreichen Gastgeber gemeint haben. Michael Wrase, Limassol

Papst Franziskus während seiner Messe im grössten Fussballstadion von Abu Dhabi. (Bild: Luca Zennaro/EPA, 5. Februar 2019)

Es war die grösste öffentliche Zurschaustellung des christlichen Glaubens, die es auf der Arabischen Halbinsel, der Geburtsstätte des Islam, jemals gab: 180'000 Gläubige waren gekommen, um an der Messe teilzunehmen, die der Papst zum Abschluss seines historischen Besuches im grössten Fussballstadion von Abu Dhabi zelebrierte. Da die mit den ­Fahnen des Vatikans geschmückte Scheich-Said-Sport-City nur 45'000 Plätze hat, wurde der in italienischer Sprache gehaltene Gottesdienst auf Bildschirmen ausserhalb der Arena übertragen.

Wie schon am Vortrag, als der Papst die «erbärmliche Grobheit» des Jemen-Krieges kritisierte und dazu aufforderte, sich der «Logik der bewaffneten Mächte» zu widersetzen, nahm Franziskus auch am Dienstag kein Blatt vor den Mund. In den noch immer von Gigantismus geprägten Emiraten erinnerte der Papst Christen und Muslime daran, dass man die Prüfungen des Lebens auch mit einem bescheideneren Lebensstil bewältigen könne. Es bedürfe keiner «übermenschlichen Werke», um «treu (im Glauben) zu sein», ermahnte der Papst seine Gastgeber, die einst mit einem zweistelligen Milliardenbetrag den Bau des höchsten Wolkenkratzers der Welt finanziert hatten:

«Jesus hat uns nicht gebeten, grosse Werke zu bauen oder mit aussergewöhnlichen Gesten auf uns aufmerksam zu machen. Er forderte uns auf, nur ein einziges Kunstwerk zu schaffen, das für jeden möglich ist: nämlich unser eigenes Leben.»

Das Lächeln auf dem Gesicht des Papstes

Als die Gläubigen daraufhin in frenetischen Jubel ausbrachen, lächelte Franziskus. Er wusste, dass seine Botschaft angekommen war – zumindest bei den katholischen Christen. Sie hatten am Dienstag die wohl einmalige Gelegenheit erhalten, in einem öffentlichen Gebet auf ihre Sorgen und Nöte aufmerksam zu machen sowie vorsichtige Kritik an ihren Arbeitgebern zu üben.

Ob der historische Besuch des Papstes den interreligiösen Dialog auf der Arabischen Halbinsel wirklich nachhaltig fördern wird, ist noch nicht absehbar. Erste Nutzniesser der Visite, das ist sicher, werden mit Sicherheit die Emirate sein. Dort war die Visite des Heiligen Vaters im Stile eines Mega-Events inszeniert worden, mit denen die Herrscher der sieben Mini-Staaten seit Jahrzehnten regelmässig für Schlagzeilen sorgen. Anstelle von Skihallen, künstlichen Inseln oder Riesenaquarien sei «dieses Mal die Toleranz auf perfekte Art und Weise vermarktet worden», kritisieren Menschenrechtsorganisationen.

Tatsächlich werde das Schlagwort der religiösen Toleranz jedoch dazu missbraucht, um die weitverbreitete politische Intoleranz in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verschleiern. «Auch wenn sie inbrünstig beteuern, ein progressiver, toleranter Rechtsstaat zu sein, sind die Emirate in den vergangenen Jahren für Akademiker, Journalisten, Aktivisten und Kritiker beängstigend unsicher geworden», sagte Human Rights Watch.

Einfluss auf Saudi-Arabien?

Abzuwarten bleibt, ob sich Saudi-Arabien, das grösste – und noch immer repressivste – Land auf der Arabischen Halbinsel, von der in den Vordergrund gestellten Toleranz der Emirate inspirieren lassen wird. Die Herrscher beider Staaten, Mohammed bin Salman und Scheich Mohammed Bin Zayed, sind gut befreundet, führen gemeinsam den Krieg im Jemen. Die «erbärmliche Grobheit» endlich zu beenden wäre das sichtbarste Signal dafür, dass die Botschaft des Papstes auf der Arabischen Halbinsel tatsächlich angekommen ist. Denn eine andere Alternative, mahnte Franziskus, gäbe es nicht.