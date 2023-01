Pokhara Flugzeug in Nepal abgestürzt – bereits 29 Tote geborgen Das Unglück passierte kurz vor der Landung in Pokhara, einem Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya. Erste Leichen wurden geborgen.

Rund 300 Polizisten und zusätzlich Armeeangehörige seien für Rettungsarbeiten vor Ort. Yunish Gurung / AP

In der nepalesischen Stadt Pokhara ist ein Passagierflugzeug mit mehreren Dutzend Menschen an Bord abgestürzt. 29 Leichen seien bislang geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher in Pokhara der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. In dem Flugzeug der örtlichen Yeti Airlines befanden sich demnach 68 Passagiere sowie mehrere Crew-Mitglieder.