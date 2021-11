Polen/EU Polen profiliert sich als Türsteher – doch der Streit um seine Richter ist deswegen noch längst nicht vorüber Europa spart mit Kritik am harten Vorgehen der polnischen Grenzschützer. Seine Abspaltungstendenzen aber hat die EU nicht vergessen.

Polnische Grenzwächter stehen im Dauereinsatz.

Im Abwehrkampf gegen den weissrussischen Diktator Aleksander Lukaschenko kann Polen auf den europäischen Beistand zählen. Kritik am harten Vorgehen gegen die Migranten, die aus Weissrussland an die polnische Grenze stürmen, ist jedenfalls kaum zu hören. Dies, obwohl die Rückweisungen der Menschen ins polnisch-weissrussische Niemandsland aus rechtlicher Sicht durchaus umstritten sind und bereits über zehn Menschen zu Tode kamen. Lukaschenkos Plan, die EU zu spalten, ist nicht aufgegangen.

Die uneingeschränkte Solidarität mit Polen ist erstaunlich, wenn man sich vor Augen führt, wie zerrüttet das Verhältnis des Landes mit der europäischen Staatengemeinschaft ist. Seit Jahren gibt es Streit um die polnische Justizreform, welche die nationalkonservative «Recht und Gerechtigkeit»-Partei vorantreibt. In einer ganzen Reihe von Urteilen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) festgestellt, dass es in Polen faktisch keine unabhängige Justiz mehr gibt. Vorläufiger Höhepunkt der Krise war, als das polnische Verfassungsgericht Anfang Oktober dem EuGH die Autorität entzog. Wenig später entschied dieser, dass Warschau wegen nicht Beachtung seiner Gerichtsurteile pro Tag eine Million Euro Strafe zahlen muss.

Und jetzt? Ist das alles vergessen angesichts des geopolitischen Konflikts an der EU-Ostgrenze und der Notwendigkeit, die europäischen Reihen zu schliessen? Sogar Deutschlands Innenminister Horst Seehofer sagt jetzt, Polen handle «seit Wochen zutiefst europäisch», wenn es an der Grenze auf die Barrikaden geht.

Jakub Jaraczewski sieht das kritischer. Der polnische Verfassungsexperte der Denkfabrik «Democracy Reporting International» sagt, Polen versuche zwar, die Krise politisch auszuschlachten. Angesichts der migrationskritischen Stimmung falle es dem Land derzeit leicht, in Europa Sympathiepunkte zu sammeln. Aber:

«Die Situation mit der Justiz ist viel zu ernst, als dass man einfach darüber hinwegsehen kann.»

Er traut der EU zu, dass sie beides unter einen Hut bringt: Sich auf der einen Seite geschlossen solidarisch zeigen. Auf der anderen Seite den Druck auf Reformen aufrechterhalten.

Polens Premier warnt vor «50 Millionen Migranten»

Tatsächlich ist am Donnerstag und Freitag EU-Justizkommissar Didier Reynders in Warschau zu Gast und trifft den polnischen Justizminister Zbigniew Ziobro zu einer Aussprache. Erst am Dienstag hatte der EuGH festgestellt, dass Ziobro über eine unzulässige Machtfülle verfüge, weil er neben Justizminister auch das Amt des Generalstaatsanwalts ausübt. Dass es in dieser Frage zu einem Durchbruch kommt, glaubt niemand.

Allgemein lässt Warschau wenig erkennen, was auf ein baldiges Einlenken im Justiz-Streit hindeutet. Die umstrittene Aufsichtskammer für polnische Richter ist weiterhin aktiv, auch wenn die Regierung ihre Abschaffung angekündigt hat.

Deutliche Worte fand diese Woche der Präsident des deutschen Verfassungsgerichts, Stephan Harbarth: Die Unabhängigkeit der Justiz in Polen existiere «bestenfalls noch auf dem Papier». Die polnische Regierung sei daran, das Justizsystem «fast lehrbuchartig zu beschädigen», stellte der höchste deutsche Richter im «ZDF» fest.

Das zeigt: Spätestens, wenn der von Lukaschenko provozierte Migrationsdruck wieder etwas abklingt, wird der Justizstreit zwischen Polen und der Europäischen Union wieder mit voller Wucht zurück auf die Agenda drängen.

Erste Zeichen der Entspannung an der Grenzfront gab es bereits am Donnerstag: Einerseits sprach sich Russlands Präsident Wladimir Putin für eine «Beruhigung» der Situation aus und forderte erstmals einen «Dialog» zwischen Lukaschenko und Opposition. Andererseits schickte die irakische Regierung ein Flugzeug zur Repatriierung von 430 seiner Staatsbürger nach Minsk.

Betont wenig optimistisch gibt sich derweil die polnische Regierung: Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak sprach davon, dass die Krise noch Monate, wenn nicht «Jahre» andauern könnte. Premierminister Matteusz Morawiecki rechnete gegenüber «Bild» vor, dass, wenn man jetzt nicht konsequent handle, bald «50 Millionen Migranten» nach Europa kommen könnten.