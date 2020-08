Politikwissenschafterin sagt: «Tichanowskaja hat bewiesen, dass eine gewöhnliche Hausfrau das Regime herausfordern kann»

Sie hat das Land verändert wie keine vor ihr: Die Hausfrau Swetlana Tichanowskaja fordert Weissrusslands Präsidenten heraus

Swetlana Tichanowskaja wird die Wahlen in Weissrussland am Sonntag verlieren. Doch sie hat etwas geschafft, was vorher keiner Frau gelungen ist.