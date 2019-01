Polizei-Bilanz: Friedliche Silvesternacht im Kanton Luzern Die Luzerner Polizei verzeichnet keine speziellen Vorkommnisse auf Neujahr. Die Einsätze hätten sich im üblichen Rahmen einer Partynacht bewegt. Flurina Valsecchi

Fröhliche Stimmung auf der Kapellbrücke in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler)

Die Silvesternacht ist in der Stadt und im Kanton Luzern weitgehend friedlich verlaufen. Dies bestätigt die Luzerner Polizei am Dienstag Morgen auf Anfrage. Man habe keine aussergewöhnlichen Vorkommnisse beobachtet. Zwar seien überall viele Leute unterwegs gewesen, aber es sei zu ähnlich vielen Einsätzen gekommen, wie in einer anderen Partynacht unterm Jahr auch.