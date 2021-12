Pontifex Mann mit Messer festgenommen: Attentat auf Papst Franziskus in Zypern verhindert? Bei seiner Reise auf die Mittelmeer-Insel könnte das Oberhaupt der katholischen Kirche einem Angriff entgangen sein. Am Freitagvormittag wurde ein Verdächtiger verhaftet.

Papst Franziskus. Filippo Monteforte / AP

In der zyprischen Hauptstadt Nikosia wurde am Freitagvormittag möglicherweise ein Attentat auf Papst Franziskus vereitelt. Wie die gewöhnlich gut informierte «Cyprus Mail» berichtete, wurde vor dem Stadion, in dem Franziskus eine Messe las, bei der Einlasskontrolle ein 43-jähriger Mann mit einem Messer verhaftet. Über die Identität des Mannes machte die Polizei bisher keine Angaben. Ermittlungen hätten begonnen.

Der dreitägige Besuch des Heiligen Vaters auf der geteilten Mittelmeerinsel ist nicht unumstritten. An Verkehrsknotenpunkten vor dem GPS-Stadion von Nikosia kam es zu Protesten von griechisch-orthodoxen Fundamentalisten. Sie konfrontierten den Papst mit dem Tod von 13 orthodoxen Mönchen in einem Kloster bei Nikosia. Sie hatten sich vor 900 Jahren geweigert, das Abendmahl mit ungesäuertem Brot zu zelebrieren – wie es in der lateinischen Kirche üblich war. Papst Gregor IX. hatte daraufhin den Befehl erteilt, die Mönche des Klosters Kantara als Ketzer zu verurteilen und verbrennen zu lassen, was dann auch geschah.

Verlegtes Fussballspiel sorgt für Ärger

Für Missstimmung in Nikosia im überwiegend orthodoxen Zypern sorgte auch die Verlegung eines Fussballspiels im GPS-Stadion von Nikosia. Dort hatte der Papst vor Tausenden katholischen Gläubigen seine Messe gelesen und sich dabei auch in griechischer Sprache umfassend für die Gastfreundschaft der Zyprer bedankt.

Papst Franziskus wird am Samstag weiter nach Griechenland reisen. Bereits vor drei Wochen hatte der Papst veranlasst, dass 50 Migranten aus Zypern nach Italien umgesiedelt werden. Dort sollen sie nach Weihnachten eintreffen.