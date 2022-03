Positionierung Unterstützt Xi Putin? Chinas doppeltes Spiel im Ukraine-Krieg Pekings Positionierung gegenüber Russland wird immer undurchsichtiger. Die Nebeltaktik hat einen Grund: Man möchte sich alle Türen offenhalten. Dabei kommt dem chinesischen Präsidenten im Ukraine-Krieg eine entscheidende Rolle zu. Auf welche Seite wird er sich am Ende schlagen?

«Wir wissen, was wir tun müssen und zu welchem Preis. Und wir werden auf jeden Fall unsere Pläne verwirklichen.» Wladimir Putin, russischer Präsident Mikhail Klimentyev

Es mag eine Binsenweisheit sein, doch im Falle Chinas ist sie doppelt wahr: Man muss das Land an seinen Taten messen, die Worte der Staatsführung hingegen lassen sich getrost als rhetorische Nebelgranaten abtun. Die Entwicklungen der laufenden Woche belegen dies eindrücklich: Erst am Montag versicherte Fan Xianrong, Pekings Botschafter in Kiew, dass man der ukrainischen Bevölkerung «freundlich» gesinnt sei, das Land «niemals angreifen» werde und eine «Kraft des Guten» sei.

Doch nur zwei Tage später, als der Internationale Gerichtshof in Den Haag Russland zum Ende des Krieges aufforderte, stimmte die chinesische Richterin Xue Hanqin dagegen.

Auch mehr als drei Wochen nach dem russischen Einmarsch in Richtung Kiew ist Chinas Position in diesem Konflikt keineswegs in Stein gemeisselt. Im Gegenteil: Xi Jinpings Haltung scheint sich nahezu tagesaktuell an die Gegebenheiten anzupassen. Trotz der offensichtlichen Nähe zu Russland möchte sie sich stets ein Hintertürchen offenhalten.

Weiterhin nicht bereit sich von Putin zu distanzieren

So geschehen am Freitagmittag: Kriegerische Konflikte zwischen zwei Staaten seien «in niemandes Interesse», sagte der chinesische Staatschef Xi Jinping während eines fast zwei Stunden dauernden Gesprächs mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Auch betonte Xi, dass «Frieden und Sicherheit» die «wertvollsten Schätze» der internationalen Gemeinschaft seien und China «die Krise in der Ukraine» nicht wolle.

Diese Worte deuten darauf hin, dass China vorderhand kein Interesse daran hat, Russland während des Ukraine-Krieges aktiv zu unterstützen. Sein Hauptziel allerdings erreichte US-Präsident Biden allerdings nicht: Xi ist weiterhin nicht bereit, sich in klaren Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin zu distanzieren und die Invasion der Ukraine zu verurteilen.

«Putin ist ein Verbrecher, der einen unmoralischen Krieg führt.» Joe Biden, US-Präsident Patrick Semansky

Die amerikanische Regierung hatte in den vergangenen Tagen Druck auf Peking ausgeübt, und dabei auch auf die Handelsbeziehungen zwischen Amerika und China verwiesen. «China muss auf der richtigen Seite der Geschichte stehen», sagte am Freitag die stellvertretende US-Aussenministerin Wendy Sherman.

Chinesische Zensoren dulden Kriegsbilder aus der Ukraine

Wie verwirrend die chinesische Kommunikation bisweilen ist, wird an der Berichterstattung des chinesischen Staatsfernsehens deutlich. Erstmals dulden die Zensoren dort auch Videoaufnahmen der vom Krieg verwüsteten Städte in der Ukraine, ja selbst von den herben Verlusten russischer Streitkräfte wird in den Abendnachrichten mittlerweile berichtet.

Gleichzeitig verbreitet «CCTV» zur besten Sendezeit weiterhin Verschwörungstheorien über angebliche US-Biowaffenlabore auf ukrainischem Boden. Die Botschaft, die innerhalb der Bevölkerung verfängt, ist widersprüchlich. Nur ein Narrativ bleibt konstant: Hinter den Kulissen sind die Vereinigten Staaten der eigentliche Aggressor.

Wo China wirklich steht, lässt sich anhand der eigenen Propaganda jedoch nicht ablesen. Wird Peking vollends auf Russland setzen, um eine neue Weltordnung der Autokraten heraufzubeschwören? Oder wird es dem Westen gelingen, Xi Jinping dazu zu bringen, mit seinen «alten Freund» Wladimir Putin zu brechen? Beide Szenarien sind Extrempole, die mit Sicherheit nicht in dieser Form eintreffen werden. Stattdessen agiert Pekings Führung inmitten dieses Spannungsfelds.

«So etwas wie die Krise in der Ukraine wollen wir nicht sehen.» Xi Jinping, chinesischer Präsident. HUANG JINGWEN

«Ein System wie China kennt per Definition keine Freundschaft», sagte unlängst ein hochrangiger, europäischer Diplomat in Peking. Damit spielt er auf die interessengeleitete Aussenpolitik der Volksrepublik an, die ausschliesslich auf den eigenen Nutzen ausgerichtet sei. Auf welcher Seite dieser liegt, lässt sich jedoch nicht eindeutig beantworten. Im Westen wird zwar stets angenommen, dass man der Volksrepublik deutlich mehr zu bieten hat als ein wenig kaufkräftiges Russland mit einer schwächelnden Wirtschaft. Doch aus der Vogelperspektive ergibt sich ein anderes Bild.

Von den direkten Folgen des Krieges wird China nämlich unter allen grossen Volkswirtschaften am wenigsten Schaden nehmen. Wie die New Yorker Denkfabrik «The Conference Board» in einer Modellrechnung erhob, hat das robuste Reich der Mitte demnach maximal einen Einbruch von 0,5 Prozent seines Bruttoinlandprodukts zu befürchten. Dementsprechend lässt sich das derzeitige Herumlavieren auch mit einem traditionellem Sprichwort umschreiben: Wenn zwei Tiger sich bekämpfen, dann schaut man am besten von einem hohen Hügel aus zu.

Geschlossenheit des Westens könnte Risse zeigen

Zudem hat sich innerhalb der Pekinger Führung längst die Vorstellung durchgesetzt, dass es der Volksrepublik langfristig nichts bringt, wenn sie auf die Beziehungen zu den USA setzt. Washington würde niemals einen Aufstieg Chinas zulassen. Wieso also sollte man seine Energien an eine Beziehung verschwenden, die ohnehin auf einen Kollisionskurs zusteuert?

Zudem spekuliert Peking darauf, dass die Geschlossenheit des derzeit geeinten Westens schon bald Risse zeigen könnte. Dann nämlich, wenn die Energiepreise in ungeahnte Höhen schnellen und die ukrainischen Flüchtlingsströme nicht abreissen werden. Von den sozialen Spannungen würde ebenfalls vor allem China profitieren. Russland ist ferner ein verlässlicher Partner auf diplomatischer Ebene, der in fast allen Angelegenheiten Rückendeckung bietet, etwa beim angelsächsischen Militärbündnis «Aukus» im Indopazifik.

Xi Jinping hat also durchaus ein starkes Interesse daran, dass Putin weiterhin an der Macht bleibt. Dabei spielt es keine Rolle, ob er künftig stark angeschlagen sein wird. Im Gegenteil, ein schwaches Russland käme China durchaus recht: Moskaus würde dann nämlich vollkommen von Pekings Wirtschaft abhängig und würde dementsprechend günstiges Öl liefern.

Wenn China allerdings merkt, dass die europäische Geschlossenheit gegen Putin keine Eintagsfliege ist und diesem vielleicht sogar droht, den Krieg gegen Kiew zu verlieren, wird Xi Jinping seine Position grundsätzlich überdenken. Denn die russisch-chinesische Freundschaft ist vor allem ein pragmatisches Zweckbündnis. Auf der Verliererseite möchte Peking nicht landen.