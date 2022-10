Anti-Öl-Aktivistinnen haben am Freitag das berühmte Gemälde «Sonnenblumen» des Künstlers Vincent van Gogh in London mit Tomatensuppe beworfen. Danach haben sich die beiden Frauen mit Leim an die Wand geklebt, wie Videos zeigen. Zur Protest-Aktion kam es am Freitagvormittag in der National Gallery in London.