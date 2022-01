Sturm aufs Kapitol Protokoll einer Attacke: War Trump in die Gewalt-Pläne eingeweiht? Und was passierte in den 187 Minuten des Schweigens? Eine Untersuchungskommission arbeitet mit Hochdruck an der Klärung der offenen Fragen zu den Vorkommnissen am 6. Januar 2021. Für den Ex-Präsidenten könnte das böse Folgen haben.

Löste den Sturm des Kapitols mit seiner Brandrede vor tausenden Anhängern in Washington aus: der damalige US-Präsident Donald Trump. Keystone

Vier Stunden lang belagerte ein Mob am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington, während Amerikas Parlamentarier das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen offiziell absegnen wollten. Mehrere hundert überwältigten die Sicherheitskräfte und stürmten das Parlamentsgebäude. Fünf Menschen starben, rund 140 Polizisten wurden verletzt. So ist es zum Sturm auf das Kapitol gekommen:

3. November 2020: Der Demokrat Joe Biden, damals 77, gewinnt die Präsidentschaftswahlen gegen den Republikaner Donald Trump, damals 74. Biden holt 306 Wahlmännerstimmen, Trump 232. Auch in absoluten Zahlen siegt Biden deutlich: Er holt landesweit 81,2 Millionen Stimmen, sieben Millionen mehr als Trump. Noch in der Wahlnacht behauptet Trump, die Wahlen seien gefälscht, und er sei der wahre Sieger.

November/Dezember 2020: Trump und sein Team reichen insgesamt 62 Klagen gegen die Wahlergebnisse in einzelnen Bundesstaaten ein. Trump wird nicht müde zu betonen, die Ergebnisse seien nichts als eine «big lie» («grosse Lüge»).

18. Dezember 2020: Michael Flynn, Trumps einstiger nationaler Sicherheitsberater, rät dem US-Präsidenten, Kriegsrecht zu verhängen, die Wahlurnen beschlagnahmen und Neuwahlen durchführen zu lassen. Die Debatte über die Ergebnisse wird von Tag zu Tag gehässiger. Trump weigert sich, Bidens Sieg anzuerkennen.

2. Januar 2021: Trump ruft Brad Raffensperger an, den Wahlverantwortlichen in Georgia. Der Bundesstaat ging hauchdünn an die Demokraten. Trump fordert Raffensperger auf, sofort «11780 Stimmen zu finden». Als dieser sich weigert, nennt Trump ihn öffentlich einen «Volksfeind».

4. Januar 2021: Trump setzt seinen Vizepräsidenten Mike Pence unter Druck, den offiziellen Absegnungsprozess des Wahlergebnisses durch das US-Parlament zu behindern. Pence, sagt Trump, soll die offizielle Auszählung der Wahlmännerstimmen verzögern, um Trump an der Macht zu halten.

5. Januar 2021: Steve Bannon, Trumps einstiger Chefberater, prophezeit in einer Radioshow am Vorabend der Attacke auf das Kapitol: «Morgen bricht die Hölle aus.»

Trump-Anhänger versammeln sich am 6. Januar vor dem Kapitol in Washington. Nur Momente später stürmen mehrere hundert von ihnen das Parlamentsgebäude. AP

6. Januar 2021: Trump hält in Washington vor tausenden Anhängern eine Brandrede. «Wir werden zum Kapitol marschieren. Mit Schwäche werden wir unser Land nie zurückgewinnen. Ihr müsst Stärke beweisen», ruft der amtierende US-Präsident ihnen zu, worauf der Mob Richtung Kapitol marschiert und das Gebäude stürmt.

Trump schaut sich die Ereignisse im Weissen Haus auf seinem Fernseher an. 187 Minuten lang meldet er sich nicht zu Wort, obwohl ihn mehrere Berater, seine Tochter Ivanka und sein Sohn Donald Junior inständig bitten, etwas gegen den Wahnsinn zu unternehmen. Donald Junior schickt Trumps Stabschef Mark Meadows folgende SMS:

«Sag ihm, er soll diesen Scheiss sofort stoppen!»

Versuchte vergeblich, ihren Vater zur Vernunft zu bringen: Ivanka Trump AP

Erst nach über drei Stunden wendet sich US-Präsident Donald Trump in einer Videobotschaft an die Aufständischen und bittet sie, «nach Hause zu gehen». 5 Personen kamen an jenem Tag in Washington ums Leben, rund 140 Polizisten wurden verletzt, die Welt war schockiert.

Erst gut drei Stunden nach dem Start des Angriffs meldete sich der US-Präsident mit einer kurzen Videobotschaft zu Wort. EPA

Was im Moment hinter den Kulissen passiert: Noch immer gibt es viele offene Fragen zu den Hintergründen des Angriffs. Wusste Trump bereits vor dem 6. Januar, dass sein Lager Gewalt anwenden würde, um die formale Absegnung des Wahlsiegers seines Kontrahenten Joe Biden zu stoppen? Blockierte der damalige US-Präsident den Einsatz zusätzlicher Sicherheitskräfte auf dem Capitol Hill? Und: Kann er für die Schlacht, die sich Ordnungshüter und Demonstranten beim Kapitol stundenlang lieferten, rechtlich zur Verantwortung gezogen werden?

Nachdem ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump im Januar und Februar 2021 keine Antworten auf diese Fragen lieferte, soll nun eine Untersuchungskommission des Repräsentantenhauses Licht ins Dunkel bringen. Die Kommission hat bereits mehr als 300 Zeugen angehört und 35'000 Seiten Dokumente gesichtet. Noch vor den Parlamentswahlen im November will die Kommission abschliessend klären, welche Rolle Trump genau gespielt hat und ob ihm deswegen der Prozess gemacht werden soll.