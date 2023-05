Rock-Ikone «Mit ihr verliert die Welt eine Musiklegende und ein Vorbild»: Tina Turner stirbt mit 83 Jahren Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Die US-Sängerin war am Zürichsee wohnhaft.

Mehrere britische Medien berichten, dass Tina Turner gestorben ist. Sie wurde 83 Jahre alt. «Tina Turner, die ‹Queen of Rock’n’Roll›, ist heute nach langer Krankheit in ihrer Heimat in Küsnacht, nahe Zürich, gestorben», zitiert «Sky» einen Sprecher der Sängerin. «Mit ihr verliert die Welt eine Musiklegende und ein Vorbild.»

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account heisst es: «Mit grossem Bedauern müssen wir bekannt geben, dass Tina Turner von uns gegangen ist. Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Leidenschaft für das Leben, hat sie Millionen Menschen auf der ganzen Welt verzaubert. Und die Stars von morgen inspiriert.»

Und weiter: «Heute verabschieden wir uns von einer geliebten Freundin, die uns ihr grösstes Schaffen hinterlässt: ihre Musik. Unser Beileid gilt ihrer Familie. Tina, wir werden dich vermissen.»

Tina Turner kam 1939 als Anna Mae Bullock im US-Staat Tennessee zur Welt und wurde an der Seite ihres damaligen Ehemannes Ike Turner zum Star. Während sie nach aussen hin ein erfolgreiches Promi-Paar waren, litt Tina unter ihrem gewalttätigen Mann, der sie regelmässig verprügelte.

YouTube: Tina Turner

Ende der 70er-Jahre liess sie sich von ihm scheiden und verlor dabei ihr Einkommen und ihr Vermögen, da Ike sämtliche Rechte besass. Zeitweise habe sie von Essensmarken gelebt, wie sie in ihrer Biografie «My Love Story» schrieb. Etwas blieb ihr jedoch: ihr berühmter Name. Es war das Einzige, worauf sie bei der Scheidung bestand.

Mit eben diesem Namen unterschrieb sie 1979 einen Vertrag mit Capitol Records und begann ihre Solokarriere. 1984 gelang ihr der Durchbruch mit ihrem Album «Private Dancer» und der Rest ist Geschichte. Vier ihrer fünf Solo-Alben erreichten in der Schweiz Platz 1 («Private Dancer» schaffte es bis auf Platz 3). Sie verkaufte mehr als 180 Millionen Alben und gewann 12 Grammy Awards. 2009 zog sich die Sängerin nach einer Abschiedstournee ins Privatleben zurück.

Ihre Vergangenheit bremste sie nicht: Tina Turner war eine Powerfrau – nicht nur auf der Bühne, wo sie wie keine andere Gas gab. Abseits kämpfte sie mehrmals mit gesundheitlichen Problemen. 2017 musste sie sich wegen ihrem Bluthochdruck gar einer Nieren-Transplantation unterziehen.

Woran sie nun starb ist bisher unklar. Mit Tina Turner hat die Welt eine legendäre Rock-Ikone verloren. Sie hinterlässt drei Kinder und ihren Ehemann Erwin Bach.