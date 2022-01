Ukraine-Krise: USA wollen Treffen von UN-Sicherheitsrat

Spenden Wenn Armut weiblich ist: Frauen sind von Armut stärker betroffen als Männer – zwei Luzernerinnen erzählen

Alleinerziehende haben ein höheres Armutsrisiko. Was das Leben in Armut in der Schweiz bedeutet, zeigen zwei Beispiele. Die Caritas sammelt am Sonntag Geld für Frauen in Armut.