Russland Kehrtwende nach Liebeserklärung: Gérard Depardieu singt sich von Putin los Der französische Schauspieler geht auf Distanz zu seinem Busenfreund im Kreml, Wladimir Putin. Jetzt spendet er sogar Konzerteinnahmen für die Ukraine.

Gérard Depardieu (l) und Wladimir Putin.

Es war eine Kehrtwende in letzter Minute – kurz bevor sich der Vorhang hob. Am Freitagabend trat Gérard Depardieu auf eine Pariser Bühne, um Chansons der Sängerin Barbara zu singen. Die drei Soireen im Theater der Champs-Elysées galten als Event: Sie leben vom Kontrast eines gerne groben, 140 Kilo schweren Kinomonsters, der die zarten, hochsensiblen Lieder der 1997 verstorbenen Chansonière wiedergibt und dabei höchste Stimmlagen erreicht.

Am Vorabend sah sich Depardieu allerdings noch zu einer politischen Lagebereinigung veranlasst. Der Schulterklopffreund des Kremlherrschers verurteilte in einem offiziellen Communique die «verrückten, inakzeptablen Abwege von Leadern wie Wladimir Putin». Das russische Volk sei dafür «nicht verantwortlich», betont der 73-jährige Franzose, der von Putin im Jahr 2015 persönlich die russische Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Die Einnahmen aus den drei Konzerten werde er «vollumfänglich den ukrainischen Opfern dieses tragischen Bruderkrieges überweisen», stellte er klar.

Die Kehrtwende des französischen Kinostars

Gérard Depardieu in seiner bekannten Rolle als Obelix im Jahr 1999. zvg

Das klingt nun ziemlich neu. Früher hatte das Enfant Terrible des französischen Films unter anderem erklärt, die Ukraine sei «ein Teil von Russland». Vor einer Woche stellte er sich in der rechten Zeitschrift «Eléments» noch dezidiert hinter den russischen Präsidenten. «Ich liebe Putin», erklärte er in eifriger Übernahme russischer Propaganda: «Man sagt von ihm, dass er Söldner habe, die Gruppe Wagner. In den USA gibt es allerdings einen ganzen Haufen von Privatarmeen – und auch in der Ukraine, dort mit SS-Totenköpfen und Hakenkreuzen.» Die amerikanischen «Cowboys» hätten als Präsident eine «Mumie», meinte Depardieu, der auch die Staatszugehörigkeit Dubais besitzt und eine Vergewaltigungsklage am Hals hat.

Dass er nun plötzlich an die notleidenden Ukrainer denkt, klingt ein wenig nach einer PR-Agentur, die sich vor einem halbleeren Theatersaal fürchtet, weil der Hauptdarsteller einen Kriegstreiber unterstützt. Barbara sang dagegen in ihrem berühmtesten Chanson «Göttingen» auf Deutsch: «Lasst diese Zeit nie wiederkehren, nie mehr Hass die Welt zerstören. Doch sollten wieder Waffen sprechen, würde es mir das Herz zerbrechen. Wer weiss, was dann noch übrig bliebe von Göttingen.»

Jetzt fragt sich Frankreich, ob Depardieu diese Ode an die deutsch-französische Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg auf die heutigen Kriegszeiten überträgt. Er könnte ja «Göttingen» durch «Mariupol» ersetzen.