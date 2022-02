SCHENGEN Macron verspricht Keller-Sutter festen Platz am Tisch der EU-Minister Der gemeinsame Schengen-Raum soll mehr politische Führung erhalten. Und die Schweiz soll mit dabei sein. Justizministerin Karin Keller-Sutter findet das «eine sehr gute Nachricht».

Gastgeber in Lille: Der französische Innenminister Gerald Darmanin mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Keystone

Aussenminister Ignazio Cassis mag bei der EU-Kommission auf Granit beissen. Die Schweizer Forscherinnen und Forscher mögen von den EU-Förderungen ausgeschlossen werden. Aber bei Justizministerin Karin Keller-Sutter läuft es: Keine Spur von EU-Koller nach dem Aus des Rahmenabkommens im Schengen-Bereich, den sie verantwortet.

Im Gegenteil: Es war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron höchstpersönlich, der ihr am Rande eines gemeinsamen Abendessens mit den 27 Innenministern der EU in der nordfranzösischen Stadt Lille versicherte, dass die Schweiz «selbstverständlich» einen Platz im neuen «Schengen-Rat» der EU erhalten soll. Eine «sehr gute Nachricht» sei das, so Keller-Sutter im Gespräch am Donnerstag mit Journalisten. Auch wenn es sonst Spannungen im Verhältnis Schweiz-EU gebe: Bei Schengen-Fragen gebe es halt eine gute Arbeitsgrundlage. Man merke, dass die Schweiz ein geschätzter und guter Partner sei, so Keller-Sutter.

Schnellere Entscheide, mehr politische Führung der Schengen-Zone

Die Idee hinter Macrons Schengen-Rat ist folgende: Die Krisen der vergangenen Jahre haben das grenzfreie Europa herausgefordert. Migrationsbewegungen, Terrorattacken, die Erpressungsaktionen des weissrussischen Diktators Aleksander Lukaschenko und natürlich die Pandemie haben gezeigt, dass es mehr politische Führung und schnelle Entscheidungen in Schengen-Angelegenheiten braucht. Zu oft seien die Diskussionen rein technischer Natur oder würden zu viel Zeit beanspruchen, heisst es in einem Papier der französischen EU-Ratspräsidentschaft.

Macron schlägt deshalb vor, viermal im Jahr oder je nach Krisenlage (grün – orange – rot) ein spezifisches Schengen-Treffen der EU-Minister einzuberufen, um drängende und hochpolitische Fragen zu diskutieren und zu entscheiden. Dies, abseits der regulären Treffen der EU-Innenminister, wo die Schweiz auch eingeladen ist.

Vorbild ist die Eurogruppe, das informelle Koordinationsorgan der Finanzminister der 19 Euro-Länder, das vor allem während der Griechenland-Krise eine entscheidende Rolle spielte.

Frankreichs Präsident @EmmanuelMacron will Schengen mit einem Schengen-Rat stärken. «Herr Macron hat mir versichert, dass die assoziierten Staaten selbstverständlich Teil dieses Schengen-Rates sind», sagte BR Keller-Sutter beim Treffen der Innenminister in #Lille. #JAI pic.twitter.com/i5vEjQeMG1 — EJPD - DFJP - DFGP (@EJPD_DFJP_DFGP) February 3, 2022

Oder doch alles nur ein grosser PR-Gag für Macrons Präsidentenwahl?

Keller-Sutter findet das eine gute Idee. Ohnehin will sie so etwas wie «Aufbruchstimmung» gespürt haben, selbst im schwierigen Dossier der Asylreform, seit die Franzosen das Ruder übernommen haben. Einig sei sie mit Macron auch, dass die Freizügigkeit in Europa nur funktionieren könne, wenn es einen funktionierenden Aussengrenzschutz gebe. Man merke, dass Paris die Themen Schengen und Migration wirklich zur Priorität machen und voranbringen wollten während ihres sechsmonatigen EU-Vorsitz, so Keller-Sutter.

Ob Macron aber wirklich etwas bewegen kann, oder ob sich seine Schengen-Reform nur als PR-Gag der anlaufenden Präsidentschaftskampagne herausstellen wird, dem auch die Schweizer Bundesrätin aufgesessen ist, wird sich zeigen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich der Franzose vollmundig als Macher und Reformer inszeniert, und sich schlussendlich doch wieder alles in lauwarmer Luft auflöst.

Frontex-Referendum hängt als Damoklesschwert über Schengen

Und selbst wenn: Ob Keller-Sutter dereinst regelmässig am Tisch eines solchen Schengen-Gremiums à la Macron Platz nehmen wird, hängt vom Frontex-Referendum in der Schweiz ab, das voraussichtlich Mitte Mai stattfinden wird. «Überrascht» seien die Reaktionen ihrer bis dahin ahnungslosen Amtskollegen ausgefallen, als sie sie über die Abstimmung informiert habe, so Keller-Sutter. Über die Auswirkungen bei einem Schweizer Nein zur EU-Grenzschutzbehörde macht sie sich auch keine Illusionen: «Frontex ist ein zentraler Pfeiler von Schengen, den man nicht als assoziierter Staat infrage stellen kann». Im Klartext heisst das: Spricht sich die Schweiz gegen Frontex aus, ist das ganze Schengen-Abkommen Geschichte.