Ein Viertel hat bis Mittag gewählt

Gut ein Viertel der eingeschriebenen Französinnen und Franzosen bis Mittag abgestimmt. Das Innenministerium gab die Wahlbeteiligung bis 12 Uhr mit 26,41 Prozent an. Damit lag sie leicht über der Beteiligung von 25,48 Prozent zur gleichen Zeit im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen. Im Vergleich mit der Präsidentschaftswahl vor fünf Jahren, als sich Macron und Le Pen ebenfalls in der Stichwahl gegenüber standen, ist die Beteiligung rückläufig. Damals hatten bis zum Mittag noch mehr als 28 Prozent ihre Stimme abgegeben. Vor der Abstimmung am Sonntag war wie schon bei der ersten Runde eine eher niedrige Beteiligung erwartet worden. (dpa)