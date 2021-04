Schluss mit Revolution Die Ära Castro ist vorbei, Kubas Probleme nicht – doch etwas macht den Kubanern neuerdings Hoffnung Raúl Castro tritt ab von der politischen Bühne. Den Menschen im karibischen Inselstaat gehts miserabel.

Die Revolution vereint, behauptet das Plakat in Kubas Strassen. Doch glücklich machte sie die Inselbewohner bislang nicht. Getty

Seine Rede am Freitag zu Beginn des achten Parteitags der Kommunistischen Partei Kubas war vermutlich der letzte grosse Auftritt von Raúl Castro als «Erster Sekretär des Zentralkomitees». Castro, der schon 2018 als Staatschef abgedankt hatte, gibt nach zehn Jahren auch den Parteivorsitz ab. Mit immerhin 89 Jahren.

Der Parteitag, der noch bis am Montag dauert, gilt als einer der wichtigsten seit der Revolution von 1959, die Raúls grossen Bruder Fidel an die Macht brachte. Fast ein halbes Jahrhundert lang regierte der Revolutionär danach sein kommunistisches Reich und übergab den Stab dann an seinen Bruder weiter. Jetzt zieht auch Raúl den Hut, und der Vorhang für die historische Generation fällt.

Mächtiges Brüderpaar: Fidel und Raúl Castro im Jahr 2001. Getty

Geblieben aber sind die Probleme, die das Inselvolk täglich plagen. Die neue Führungsgeneration um den Staatschef Miguel Díaz-Canel, 60, muss schleunigst Lösungen präsentieren können. Nie seit 1959 war die Krise so tief, nie waren die Herausforderungen so komplex.

Die Coronakrise hat die Ernährungssicherheit in Gefahr gebracht, US-Sanktionen schwächen die Wirtschaft, die wegbrechende Bruderhilfe aus Venezuela und die Umsetzung der Währungsreform vom Jahresanfang machen dem Land zu schaffen.

70 Prozent arbeiten bei maroden Staatsbetrieben

Es gehe darum, Kuba in die Moderne zu führen, sich endlich zur Marktwirtschaft zu bekennen und die vor Jahren eingeleiteten Reformen nicht mehr nur halbherzig, sondern entschieden voranzutreiben, sagt Pavel Vidal, kubanischer Ökonom an der Javeriana-Universität im kolumbianischen Cali. «Die Inflation bei manchen Produkten beträgt seit der Währungsreform bis zu 500 Prozent. Kuba erlebt sein zweites Jahr in Rezession und das sechste mit fallenden Exporten», so die Horrorbilanz, die Vidal im Gespräch zieht.

Die meisten der unrentablen Staatsbetriebe, bei denen 70 Prozent der arbeitenden Kubaner angestellt sind, werden bald verschwinden. Grosse Auswirkungen für die elf Millionen Kubaner hat zudem die Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik. Zahlreiche Subventionen und Lebensmittelrationen werden perspektivisch abgeschafft.

Diese düsteren Aussichten haben zu einem Preisschock, zu Hamsterkäufen der Rationierung bestimmter Lebensmittel und vor allem zu stundenlangem Schlangestehen für praktisch jede Ware geführt. Der Unmut in der Bevölkerung ist entsprechend gross. Besser dran ist, wer Dollars hat. Die Währung des «Klassenfeindes» hilft, in den staatlichen Devisenläden einzukaufen. Dort gibt es, was es woanders kaum noch gibt: Haushaltsgeräte, Lebensmittel und Hygieneartikel.

13 Bilder 13 Bilder Vom Rechtsanwalt zum Revolutionsführer. Fidel Castro, rechts, und Camilo Cienfuegos, links, am 4. Januar 1959 bei ihrem Triumphzug durch Kuba. Vier Tage später erreichen sie Havanna. Seit 1953 trat Castro als aktiver Gegner des Machthabers Fulgencio Batista auf, was 1956 zu einem dreijährigen Guerillakrieg führte. 1959 dann der Sieg.

Aber auch Dollars sind ein knappes Gut. Die vom früheren US-Präsidenten Donald Trump verhängten Sanktionen sind noch immer in Kraft. So musste der US-Finanzdienstleister Western Union seine Büros schliessen, weil der lokale Abwickler Fincimex auf der schwarzen Liste der Unternehmen steht. Western Union wickelte nach eigenen Angaben Zahlungen von bis zu 2,4 Millionen Dollar täglich nach Kuba ab. All dieses Geld fehlt den Familien jetzt. Und in der Coronapandemie ist zu allem Unheil auch noch der Tourismus, die wichtige Devisenquelle, komplett weggefallen. Um elf Prozent schrumpfte die Wirtschaft der Insel im vergangenen Jahr.

Die kubanische Führung hofft, dass der neue US-Präsident Joe Biden seine Ankündigungen aus dem Wahlkampf wahr macht und einige der Trump-Sanktionen zurücknimmt. Bisher hat Washington aber signalisiert, dass Kuba keine Priorität habe. Möglicherweise wartet man auch auf Signale der Öffnung am Parteitag. Dass die kommunistische Führung dem Volk aber mehr politische Freiheiten gibt oder am Einparteienstaat rüttelt, gilt als ausgeschlossen.

Gleich zwei kubanische Impfstoffe in der Pipeline

Die neue Parteiführung müsse neue Wege finden, den Inselbewohnern Wohlstand und soziale Gerechtigkeit zu bringen, fordert Michael Shifter, Direktor des Interamerican Dialogue, einem Thinktank in Washington.

«Es geht darum, das System grundlegend zu verändern und nicht einfach nur jemand Jüngeres zum Parteichef zu wählen.»

Dem stimmt ein 30-jähriger Mann aus der Stadt Santiago de Cuba zu. Die Partei habe kein Gespür für die Menschen und ihre Probleme, kritisiert er, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. «Es gibt weder Medikamente noch Lebensmittel, dafür fast täglich Übergriffe durch die Polizei.» Zu Beginn des Jahres habe er noch für zehn Pesos zu Mittag essen können, jetzt benötige er 50 Pesos. «Die meisten Produkte sind für die Mehrheit der Kubaner unerreichbar teuer geworden.»

Einen Lichtblick gibt es immerhin an der Coronafront. Kuba steht nach Angaben von Wissenschaftlern kurz vor der Produktionsreife zweier selbst entwickelter Vakzine. «Soberana 02» und «Abdala» befänden sich in der letzten Testphase und könnten noch in diesem Sommer zum Einsatz kommen. Dann wäre Kuba in der Lage, seine Einwohner mit einem eigenen Impfstoff zu schützen und so als erstes Land Lateinamerikas Herdenimmunität zu erreichen. Und Devisen würde der Verkauf des Impfstoffs natürlich auch bringen.