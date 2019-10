Live Schüsse im deutschen Halle: Zwei Personen getötet +++ Warnmeldung für Nachbarort +++ Eine Person festgenommen Am Mittwochmittag sind in der deutschen Stadt Halle Schüsse gefallen. Gemäss der Polizei Halle gibt es zwei Tote. Ein Person wurde festgenommen. spe/fmü/sda

Was wir wissen:

In der Stadt Halle und in Landsberg sind Schüsse gefallen.

Die Polizei bestätigt zwei Tote.

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

Gemäss eines Polizeisprechers gibt es in Halle zwei Tatorte: in der Nähe einer Synagoge und in einem Dönerladen.

Was wir nicht wissen:

Die Hintergründe der Tat liegen derzeit im Dunkeln.

Es ist unbekannt, wie viele Personen an der Schiesserei beteiligt waren.

14:51 Uhr

Die Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, die Ruhe zu bewahren.

Wir prüfen momentan weitere Hinweise aus der Bevölkerung.



Bitte bewahren Sie weiterhin Ruhe. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

14:26 Uhr

(sda) Ein Zeuge berichtet im Fernsehsender n-tv, dass ein mit Sturmmaske und Helm bekleideter Mann in Halle mit einem Sturmgewehr in ein Dönerrestaurant geschossen habe. Zuvor habe der Angreifer eine Art Sprengsatz geworfen, der aber an der Fassade abgeprallt und explodiert sei. In dem Dönerimbiss hätten sich insgesamt fünf bis sechs Gäste aufgehalten, sagte der Zeuge. Er selbst habe sich in der Toilette versteckt.

Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber des TV-Senders, es gebe zwei Tatorte: Den Dönerladen und die Synagoge.

Der Bürgermeister sprach derweil von einer «Amoklage».

14:08 Uhr

Auch im 15 Kilometer entfernten Landsberg fielen Schüsse, wie eine Sprecherin der Polizei Halle der dpa bestätigte. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

13:49 Uhr

Wie die Polizei Halle auf Twitter mitteilt, hat sie eine verdächtige Person festgenommen.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.



Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.



Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

13:18 Uhr

Gegen Mittag sind in der deutschen Stadt Halle im mitteldeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt mehrere Schüsse gefallen. Zwei Personen wurden dabei getötet. Via Twitter informiert die Polizei Halle, dass sie nach den mutmasslichen Tätern fahndet und bittet die Bevölkerung, in ihren Wohnungen zu bleiben:

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Der Vorfall hat sich gemäss Berichterstattung der «Mitteldeutschen Zeitung» im Paulusviertel ereignet. Das Viertel liegt nördlich der Innenstadt. Anwohnern zufolge sei die Tat in der Nähe einer Synagoge geschehen, dies sei jedoch von der Polizei derzeit nicht bestätigt.

Der Bahnhof Halle ist wegen den Ermittlungen gesperrt.

Die Behörden gaben danach auch für den Nachbarort Landsberg eine Warnung wegen Schusswaffengebrauchs durch: