Schüsse in Utrecht ++ Täter auf der Flucht ++ mindestens drei Tote ++ Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Personen getötet worden. Die Behörden riefen die höchste Terrorwarnstufe aus. Alle News finden Sie in unserem Liveticker.

Was wir wissen

Ein Täter betritt in Utrecht eine Strassenbahn und eröffnet das Feuer.

Die Polizei fahndet nach dem türkischstämmigen Gökman Tanis (37).

Der Bürgermeister spricht von drei Toten und neun Verletzten.

Laut dem Bürgermeister von Utrecht handelt es sich um einen Terroranschlag.

Die Provinz Utrecht hat die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Bewohner werden angehalten, ihre Häuser nicht zu verlassen.

15:44 Uhr

Polizeipräsenz an der niederländischen Grenze der A40 bei Venlo in Fahrtrichtung Duisburg. Nach den Ereignissen von Utrecht kontrolliert die Bundespolizei an Strassen und in Zügen an der deutschen Grenze.

(Bild: Christoph Reichwein / DPA)

15:36 Uhr

«Meine Gedanken gelten den Familien der Opfer und Verwundeten nach dem schrecklichen Angriff in Utrecht», twittert der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.

My thoughts are with the families of the victims and the wounded after today’s horrible attack in #Utrecht. We stand with the #Netherlands in these difficult hours. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 18. März 2019

15:08 Uhr - Drei Tote

Bei dem Anschlag in der niederländischen Stadt Utrecht sind nach den Worten des Bürgermeisters drei Menschen ums Leben gekommen. Ausserdem seien neun Menschen verletzt worden, drei davon schwer, sagte Jan van Zanen am Montag in einer Videobotschaft. Der Anschlag war nach Einschätzung des Bürgermeisters ein Terrorakt. Man gehe von einem terroristischen Motiv aus, erklärt van Zanen weiter. Möglicherweise habe es mehrere Täter gegeben.

Burgemeester Jan van Zanen reageert op het schietincident eerder vandaag pic.twitter.com/PzI6t2tPtX — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) 18. März 2019

15:02 Uhr - «Volle Unterstützung»

EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker (64) sagte dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte die volle Unterstützung der EU zu. «Die EU steht in diesen schwierigen Zeiten Seite an Seite mit dem niederländischen Volk», schrieb Juncker auf Twitter. Auch König Philippe von Belgien brachte seine Anteilnahme zum Ausdruck.

I have just spoken with @markrutte to get an update of the situation in #Utrecht. The #EU stands side by side with the #Netherlands and its people during these difficult times. My thoughts are with the wounded and their families. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 18. März 2019

14:56 Uhr - Polizei sucht Gökman Tanis (37)

Nach den Schüssen in einer Strassenbahn in Utrecht fahndet die Polizei nach einem 37-jährigen Mann. Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit.

Das Foto des Verdächtigen wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Zu sehen ist ein Mann in einer Strassenbahn, der eine blaue Jacke trägt. Der Schütze aus der Strassenbahn hatte nach dem Angriff fliehen können. Die Polizei schloss jedoch zunächst nicht aus, dass es mehrere Angreifer gab.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

14:51 Uhr – Rutte: «Ein Terrorakt ist ein Angriff auf unsere Zivilisation»

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bezeichnete die Schüsse in einer Strassenbahn in Utrecht als Anschlag. Rutte schloss in einer kurzen Pressekonferenz in Den Haag einen terroristischen Hintergrund nicht aus. «Unser Land ist heute durch einen Anschlag aufgeschreckt worden», sagte Rutte. Gewalt habe unschuldige Menschen getroffen. «Ein Terrorakt ist ein Angriff auf unsere Zivilisation.» Es werde alles versucht, um den oder die Täter zu fassen. «Wir werden nie vor Intoleranz weichen», sagte der Mitte-Rechts-Politiker.

14:48 Uhr - Schüsse fielen an mehreren Orten

Wie der Chef der niederländischen Anti-Terror-Behörde, Pieter-Jaap Aalbersberg, sagte, fielen in Utrecht Schüsse sogar "an mehreren Stellen" der Stadt. Die Polizei sei mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um den flüchtigen Schützen zu fassen.

Ein "terroristisches Motiv" sei "nicht ausgeschlossen", hatte er bereits zuvor im Online-Dienst Twitter erklärt. Ein "mögliches terroristisches Motiv" sei Gegenstand der Ermittlungen, teilte auch die Polizei auf Twitter mit.

Die Polizei sprach nur von einem flüchtigen Schützen. Der Nachrichtenagentur ANP zufolge schliesst sie aber nicht aus, dass es auch mehrere Angreifer gibt.

Nach einer Schiesserei in Utrecht ist die Terroreinheit der Polizei am Tatort. (Bild: KEYSTONE/EPA ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN) Polizei und Rettungskräfte am Ort des Geschehens. (Bild: KEYSTONE/EPA ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN) Laut Medienberichten soll eine Person gestorben sein. (Bild: KEYSTONE/AP/PETER DEJONG) Blick auf den Tatort. (Bild: KEYSTONE/AP/LILIAN BRUIGOM) Die Polizei veröffentlichte ein Foto des mutmasslichen Täters. (Bild: KEYSTONE/AP) Der Leiter der niederländischen Anti-Terror-Polizei, Pieter-Jaap Aalbersberg, vor den Medien in Den Haag. (Bild: KEYSTONE/EPA ANP/LEX VAN LIESHOUT) Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte (l.) bezeichnete die Schüsse in einer Strassenbahn in Utrecht als Anschlag. Rechts im Bild: Sicherheitsminister Ferd Grapperhaus. (Bild: KEYSTONE/AP/MICHAEL CORDER) 7 Bilder Polizei in Niederlanden fahndet nach 37-jährigem Mann

14:40 Uhr - Bewohner sollen Häuser nicht verlassen

Nach den Schüssen in Utrecht sollen die Menschen in der Stadt ihre Häuser nicht verlassen. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Die Polizei suche noch nach dem Täter.

Auch die Universität der niederländischen Stadt schloss ihre Türen. Alle Studenten wurden aufgefordert, in den Uni-Gebäuden zu bleiben. Die Polizei sperrte eine Strasse in Utrecht ab. Mitglieder einer Anti-Terror-Einheit drangen nach Berichten niederländischer Reporter in eine Wohnung ein. Schüsse seien nicht zu hören gewesen.

14:36 Uhr - alle Moscheen in Utrecht schliessen

In der niederländischen Stadt Utrecht haben nach den Schüssen in einer Strassenbahn alle Moscheen vorsorglich geschlossen. "Wir haben das in Abstimmung mit der Polizei getan", sagte der Sprecher der grössten Moschee in der Stadt.

14:32 Uhr - Höchste Terrorwarnstufe ausgerufen

Nach den Schüssen in Utrecht gilt in der Provinz nun die höchste Terrorwarnstufe. Die zuständige Behörde rief am Montagmittag die Warnstufe 5 für die Provinz Utrecht aus. Die Polizei prüft im Zusammenhang mit den Schüssen in Utrecht einen möglichen terroristischen Hintergrund. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, teilte die Polizei auf Twitter mit. Dabei werde derzeit auch ein mögliches Terrormotiv nicht ausgeschlossen.

Onderzoek naar schietincident #24oktoberplein in #Utrecht is gaande. Daarin houden we ook rekening met een eventueel terroristisch motief. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

14:15 Uhr

In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Personen in einer Strassenbahn durch Schüsse verletzt worden. Hintergründe und Zahl der Verletzten waren aber zunächst unklar.

"In einer Strassenbahn wurden mehrere Schüsse abgegeben, mehrere Menschen sind verletzt", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Täter sei auf der Flucht. Der Vorfall passierte um 10.45 Uhr in einer Strassenbahn am Platz des 24. Oktober. Der Platz an der Strassenbahn-Haltestelle wurde nach Polizeiangaben abgesperrt.

Laut Medienberichten soll mindestens ein Mensch getötet worden sein. Das meldeten das niederländische Radio sowie die Nachrichtenagentur ANP. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht.

Die Polizei prüft im Zusammenhang mit den Schüssen in Utrecht auch einen möglichen terroristischen Hintergrund. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, teilte die Polizei auf Twitter mit. Dabei werde derzeit auch ein mögliches Terrormotiv nicht ausgeschlossen..

Nach den Schüssen in Utrecht äusserte sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer "beunruhigenden" Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien am Montag. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden.