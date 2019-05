Schwedische Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl gegen Assange

Vergewaltigungs-Vorwurf: Schweden nimmt Ermittlungen gegen Wikileaks-Co-Gründer Assange wieder auf

Die schwedische Justiz nimmt die Vergewaltigungs-Ermittlungen gegen Wikileaks-Co-Gründer Julian Assange wieder auf. Dies kündigte die Staatsanwaltschaft in Stockholm am Montag an.