Erdbeben sind in der Region Albanien häufig – so stark bebte es allerdings letztmals 1979

Heute am frühen Morgen hat es in der Nähe der albanischen Hauptstadt Tirana stark gebebt. Mehrere Tote sind zu beklagen. In dieser Region sind Erdbeben häufig, sagt eine Seismologin vom Schweizerischen Erdbebendienst.