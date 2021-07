Deutschland Sein Leben hing am Gartenschlauch: 175 Opfer forderten die Unwetter – Ludwig Kriedel kam knapp davon 175 Unwettertote hat Deutschland zu beklagen. Ludwig Kriedel aber hatte riesiges Glück.

Ludwig Kriedels Haus wurde zerstört, er selbst hat knapp überlebt. Cornelie Barthelme

Ludwig Kriedel verdankt sein Leben einem Gartenschlauch. Als die Flut kam, wollte er noch ein paar Elektrogeräte aus seiner Maschinenhalle bergen. Dann schoss das Wasser so schnell heran, dass er sich nur noch dank des Schlauchs vor den Fluten retten konnte, den seine Frau an die Balkonbrüstung gebunden hatte. Eine Woche später steht Kriedel vor seinem Haus. Es ist ein Trümmerfeld. Aber er lebt. Und seine Frau und die Hunde auch. Nur die Katze fand er auf die Schnelle nicht. Erst am anderen Tag. Auf der allerhöchsten Hallenstrebe. Lebend.

Kriedel erzählt, wie sie auf dem Speicherboden sassen, «zwölf Stunden lang». Er deutet auf die Nachbarhäuser und zählt auf:

«Die sassen auf dem Dach. Die waren nicht zu Hause. Die sassen auf dem Dach, die Älteste 96. Und die da vorn sind nicht mehr rausgekommen. Da sind jetzt drei Menschen tot.»

«Da vorn» sind im Obergeschoss die Jalousien geschlossen. Die Ahr stand in Kriedels Strasse über die Fenster der ersten Etage hinaus, man erkennt die Dreckspuren. Kriedel erzählt ohne Punkt und Komma. Nur fotografieren lassen will er sich auf keinen Fall. Er erzählt, dass eine Metallhalle auf sein Haus zugeschwommen sei und dass er gedacht habe, «jetzt ist es vorbei», und dass das versprochene Hilfsgeld niemals ausreichen werde. «Was sollen wir mit 50 Millionen, da kriegste vielleicht hier das Eck damit gemacht, mehr nicht», sagt er.

Bereits sind neue Unwetter angekündigt

«Das Eck» heisst Marienthal, und von den steil aufragenden Weinbergen aus wirkt es eine Woche nach der Flut wie das reine Idyll. Man darf nur nicht näher heran. Genau das ist die Aufgabe von Markus Hipp. Nahe ran. Hipp, Fachmann für Krisenintervention vom Bayerischen Roten Kreuz, landet nebenan mit dem Helikop­ter. Seit Montag ist er im Einsatz. Jeden Tag ein anderes Dorf.

Marienthal wurde vom Unwetter komplett verwüstet. dpa

Er spricht leise und sanft. Aber eigentlich ist er fürs Zuhören da. Offiziell heisst das «Psychosoziale Notfallversorgung». Und psychosoziale Not gibt es im Katastrophengebiet jede Menge. Mindestens 175 Menschen sind bei den Unwettern in Deutschland gestorben, zahlreiche werden noch immer vermisst. Die entstandenen Schäden sind riesig, über die Schuldfrage wird hart debattiert – und am Wochenende drohen in der Gegend bereits neue Unwetter.

Und noch immer türmen sich hier im Ahrtal der Schlamm und Schutt. Durch die Gegend weht ein leicht süsslicher Gestank, den die Hitze im Zusammenspiel mit dem Müll und der kaputten Kanalisation erzeugt.

«Hier sieht’s jetzt aus wie im Krieg»

Gleich nebenan: das Dorf Dernau, einst «WeinKulturOrt». «Jetzt», sagt ein Dernauer, «sieht es hier aus wie Krieg.» Er steht und schippt Schlamm. Und redet. Das tun viele. Die Worte gehen ihnen erst in den Pausen aus. Dann sitzen sie – und bekommen ein anderes Gesicht. «Trance» nennt Anna-Lena das. Sie schiebt bei Tante und Onkel Schlick aus dem «Kölner Hof». Gleich an der Ahr. Die Flut hat sich zehn Häuserreihen tief durchs Dorf gewälzt. «Die meisten», sagt Anna-Lena, «sind irgendwie neben sich.»

Dernau war ein gemütlicher Ort – bis die Fluten kamen und vieles mitrissen. dpa

Dabei wissen viele gar nicht von den Toten, die in der Dernauer Kirche lagen. Ertrunken. Und angeschwemmt. Irgendwo mussten sie ja hin. Inzwischen ist die Kirche versperrt. Gleich nach der Flut kamen Plünderer ins Ahrtal. Und die Querdenker. Die machten Fotos und Videos von der dystopischen Szenerie – und verdrehten dann im Internet alle Fakten. «Das belastet uns zusätzlich», sagt Markus Hipp vom Roten Kreuz. Und zusätzliche Belastung hat hier grad niemand nötig.