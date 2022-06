Australier schlägt aggressives Krokodil mit Bratpfanne in die Flucht

Als ein Krokodil seinen Gästen den Weg versperrt, macht ein Lodge-Besitzer in Australien kurzen Prozess: Mit einer Bratpfanne in der Hand will er das Reptil verjagen. Als das Tier zum Angriff ansetzt zaudert er nicht lange und schlägt ihm auf die Schnauze. Daraufhin sucht das Krokodil das Weite.