Serbien «Er hatte eine Liste von Kindern, die er liquidieren wollte»: Schüler schiesst in Belgrader Schule um sich – neun Tote, darunter acht Kinder Serbiens Hauptstadt steht unter Schock: Ein 13-Jähriger drang mit einer Waffe in eine Schule ein und schoss auf Schulkinder und Personal. Mehrere Personen sterben. Das Motiv bleibt unklar.

Bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule in der serbischen Hauptstadt Belgrad sind nach Polizeiangaben mehrere Kinder und ein Mitglied des Wachpersonals getötet worden. Bild: Darko Vojinovic/AP

Ein Schüler hat am Mittwoch in der Belgrader Vladislav-Ribnikar-Grundschule auf Mitschüler und Schulpersonal geschossen und dabei acht Kinder und einen Wachmann getötet. Das bestätigte der Direktor der Belgrader Polizei, Veselin Milic, auf einer Pressekonferenz. Sechs weitere Schüler sowie eine Lehrerin seien in der Schule im Belgrader Innenstadtbezirk Vracar verletzt worden. Zwei von ihnen befänden sich in ernstem Zustand.

Der Jugendliche soll die Schule mit einer Waffe in der Hand betreten haben. Der Wachmann wollte den Schüler zuvor noch aufhalten, als dieser das Feuer auf ihn eröffnete. Der 13-Jährige schoss danach auf drei Personen im Flur der Schule, stürmte dann in einen Geschichtsunterricht und begann um sich zu schiessen.

Täter auf Schulhof verhaftet

Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot zur Schule im Zentrum von Belgrad ausgerückt. Die Polizei hat daraufhin das umliegende Areal grossräumig abgesperrt. Auch Bildungsminister Branko Ruzic und Gesundheitsministerin Danica Grujicic haben sich an den Schauplatz der Tragödie begeben.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort und hat das Gebiet rund um die Schule weiträumig abgeriegelt. Bild: Darko Vojinovic/AP

Der Tatverdächtige konnte noch auf dem Schulhof festgenommen werden.

Tat eine Monat lang geplant – Motiv unklar

Polizeichef Milic erläuterte an einer am Nachmittag durchgeführten Pressekonferenz weitere Details zum Blutbad. Um 8.42 Uhr ging ein Notruf von einem Jungen ein, der behauptete, er hätte mehrere Menschen an einer Schule mit der Waffe seines Vaters erschossen. Zudem hätte er vier Molotow-Cocktails dabei. Wie die Einsatzkräfte später vor Ort feststellen konnten, handelte es sich beim Anrufer um den 13-jährigen Täter.

«Der Täter hat die Tat einen Monat lang geplant. Seine Beweggründe hat er bisher nicht preisgegeben», so Milic. Er habe das Klassenzimmer ausgewählt, weil es dem Eingang am nächsten war. Zudem wurde Skizzen von Klassenzimmern gefunden, die angeblich vom Schüler stammen. Der Polizeichef sagte weiter: «Der Täter hatte ausserdem eine Liste von Kindern, die er liquidieren wollte. Alles sieht aus wie in einem Horrorfilm.»

Ein Siebtklässler hat in seiner Schule in Belgrad um sich geschossen. Bild: Darko Vojinovic/AP

Der Vater des Täters wurde ebenfalls verhaftet. Laut Behörden war er im Besitz der Waffen-Lizenzen, die zugelassen seien und normalerweise in einem Tresor aufbewahrt werden. Der Schüler, der auf Schiessständen trainiert habe, kenne aber offenbar den Code und konnte die Waffen so entwenden.

Vorbildlicher Schüler und ruhiger Typ

Weitere Informationen über den Täter übermittelte Bildungsminister Branko Ruzic. Der 13-Jährige sei Opfer von Gewalt durch Gleichaltrige geworden. «Es handelt sich daher nicht um ein Kind mit psychischen Problemen. Uns ist nichts solches bekannt. Der Täter war ein vorbildlicher Schüler.»

Gerüchte wonach der Junge zuvor gedroht habe, die Schule in die Luft zu sprengen, konnten die Behörden nicht bestätigen.

Eine Schülerin, die gerade in einem Sportkurs war, als der Schütze an anderer Stelle im Gebäude das Feuer eröffnete sagt: «Ich konnte die Schüsse hören. Sie fielen ohne Unterbrechung.» Auch die Schülerin beschrieb den Schützen als einen «ruhigen Typen», der gute Noten gehabt habe. Er sei eher verschlossen gewesen. Sie habe nicht damit gerechnet, «dass so etwas passiert».

Regierung ordnet Staatstrauer an

Die Bluttat ereignete sich an der Vladislav-Ribnikar-Schule, deren Schüler in der Regel zwischen 6 und 15 Jahre alt sind. Milan Nedeljkovic, der Bürgermeister des Belgrader Stadtteils Vracar, in dem die Schule liegt, forderte nun Konsequenzen. «Wir haben Videoüberwachung, aber das ist uns eine Lehre. Wir brauchen auch Metalldetektoren», sagte Nedeljkovic. Er sprach von einer grossen Tragödie.

Die Polizei konnte den mutmasslichen Schützen noch auf dem Schulhof verhaften. Bild: Andrej Cukic/EPA

Derartige Taten sind in Serbien und in der gesamten Balkanregion äusserst selten; in den vergangenen Jahren wurde keine einzige Schiesserei an Schulen gemeldet. Bei der letzten ähnlichen Tat tötete ein Veteran des Balkankriegs vor zehn Jahren 13 Menschen in einem Dorf in Zentralserbien. Experten haben jedoch wiederholt vor der Gefahr gewarnt, die von der grossen Anzahl von Waffen ausgehe, die nach den Kriegen der 1990er Jahre im Land vorhanden sind. Sie weisen auch darauf hin, dass die jahrzehntelange Instabilität infolge der Konflikte sowie die anhaltende wirtschaftliche Not solche Ausbrüche auslösen könnten.

Wegen des Vorfalls hat die Schulbehörde beschlossen, den Unterricht am Nachmittag in sämtlichen Schulen der Stadt Belgrad abzusagen. Die serbische Regierung hat zudem eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. (dpa/lex)