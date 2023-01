Schweizer Freiheitstrychler verging sich in Österreich an Buben – verurteilt

Er wollte die Freiheitstrychler-Bewegung in Österreich aufbauen und lockte Buben in sein Hotelzimmer. Dort missbrauchte der Schweizer die Minderjährigen und stellte Pornos her. Im Januar 2023 wird ihm in Österreich der Prozess gemacht. Gemäss einem Gutachten leide er an einer paranoiden Schizophrenie mit ausgeprägter Wahnbildung und sei somit schuldunfähig.