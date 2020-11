Rekordhalter Sie verliebte sich schon mit 13 in ihn: Queen Elizabeth und Prinz Philip feiern 73. Hochzeitstag Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip sind schon 73 Jahre verheiratet, so lange wie kein anderes britisches Monarchenpaar.

(dpa) Geheiratet haben die heute 94-jährige Elizabeth und ihr Philip (99) am 20. November 1947 in der Westminster Abbey in London. Damals war Elizabeth noch nicht Königin, sondern Prinzessin. Schon mit 13 hatte sie sich in Philip verliebt. Das Paar ist mit diesen 73 Hochzeits-Jahren ein Rekordhalter.

7 Bilder 7 Bilder Seit 72 Jahren sind die Queen und Prinz Philip verheiratet. Keystone

Das elfenbeinfarbene Hochzeitskleid der Queen war mit 10 000 Perlen bestickt. Der Hof liess damals verlauten, dass die königliche Familie wegen der kurz nach Kriegsende noch geltenden Rationierungen dafür sämtliche der ihnen zustehenden Kleidercoupons hergegeben habe.

120 Bilder 120 Bilder Elizabeth kommt am 21. April 1926 zur Welt. Am Tag der Taufe posiert die Familie für ein Foto: Elizabeth' Grosseltern (links), die Königinmutter und Vater Albert (rechts), der spätere König George VI. AP

Das Paar erhielt 2500 Geschenke aus aller Welt, darunter waren auch nützliche Dinge für Küche und Haushalt. Philip hatte ein besonderes Geschenk für die Königin seines Herzens: Er gab das Rauchen auf. (has)