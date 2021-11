Wir können frei berichten, weil wir in einem Land leben, in dem die Freiheit der Presse eines der höchsten Grundrechte ist!



Das ist nicht überall so.



Wir schließen uns der Solidarität für #ZhangZhan an und fordern @ABaerbock und @OlafScholz auf, zu handeln! pic.twitter.com/9ZDx0xweMD