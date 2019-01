New York, Paris und London: So bejubeln Millionen weltweit das neue Jahr Den Anfang machten wie immer Einwohner von Pazifikinseln, gefolgt von Neuseeland und Australien. Wir zeigen Ihnen, wie die Welt ins 2019 gestartet ist. Flurina Valsecchi/SDA

New York: Konfettiregen und leuchtender Kristallball am Times Square

Konfettiregen am Times Square in New York. (Bild: AP Photo/Adam Hunger)

Mit grossem Jubel, Konfettiregen und ausgelassenem Gesang haben rund eine Million Menschen das neue Jahr auf dem New Yorker Times Square begrüsst. Wie es Tradition ist, wurde um Mitternacht ein leuchtender Kristallball an einem Fahnenmast herabgesenkt.

Dann stimmten die Feiernden die Lieder «Auld Lang Syne» und «New York, New York» an. Zuvor waren Stars wie die New Kids On The Block und Christina Aguilera aufgetreten.

Trotz regnerischen Wetters waren viele Menschen schon am Vormittag zum Times Square gekommen, um sich die besten Plätze bei dem auch live im US-Fernsehen übertragenen Spektakel zu sichern. Alkohol und eigenes Feuerwerk waren dabei wie immer nicht erlaubt.

Das Grossereignis auf dem Times Square fand erstmals 1904 statt, als die Zeitung «New York Times» die Eröffnung ihres neuen Verlagshauses an dem zentral gelegenen Platz in Manhattan mit einem Silvester-Feuerwerk feierte. Seitdem ist die Party vor allem bei Touristen sehr beliebt. Im Central Park gab es um Mitternacht den Startschuss für ein grosses Feuerwerk und einen traditionellen rund sechs Kilometer langen Silvester-Lauf durch den Park, an dem tausende Menschen teilnahmen.

Athen: Mit Feuerwerk und Hoffnung auf bessere Zeiten

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras. (Bild: EPA/JIM HOLLANDER, 20.12.2018)

Die seit Jahren unter der Finanzkrise leidenden Griechen haben das neue Jahr mit einem Feuerwerk über der Akropolis, dem Wahrzeichen von Athen, begrüsst. Die Feier - im strömenden Regen - wurde vom Staatsfernsehen (ERT) übertragen.

Zuvor hatte sich der griechische Regierungschef Alexis Tsipras zuversichtlich gezeigt, dass seine Landleute im neuen Jahr bessere Zeiten erleben werden.

«2019 wird ein Jahr der Wiedergeburt unseres Vaterlandes sein», erklärte Tsipras in seiner Neujahrsansprache. Griechenland habe 2018 die «düsteren Tage» der Sparprogramme zurückgelassen. «Die Anstrengungen des griechischen Volkes haben Früchte getragen», hiess es.

Nach gut acht Jahren Spar- und Hilfsprogrammen war Griechenland am 20. August 2018 aus den Finanz-Hilfsprogrammen entlassen worden. Das Land muss sich in den kommenden Jahren nun wieder aus eigener Kraft finanzieren.

Rio de Janeiro: Grosse Party an der Copacabana



Feuerwerk an der Copacabana in Rio de Janeiro. (Bild: AP Photo/Leo Correa)

Hunderttausende Menschen haben in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro das neue Jahr begrüsst. Zahlreiche Einheimische und Touristen verfolgten in der Nacht auf Dienstag am Stadtstrand Copacabana das 14-minütige, von Musik untermalte Feuerwerk.

Von Flössen in der Atlantikbucht wurden mehrere Tonnen Raketen und Böller in den Nachthimmel geschossen. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals G1 wurden bis zu 2,5 Millionen Menschen erwartet.

Vor und nach dem Feuerwerks-Spektakel heizten Musiker, Bands und DJs den Besuchern an der Strandpromenade ein, darunter der bekannte Tropicalismo-Musiker und frühere Kulturminister Gilberto Gil sowie die angesagte Funk-Sängerin Ludmilla.

Dem grössten Land Lateinamerikas steht mit dem neuen Jahr auch ein radikaler Politikwechsel bevor. An Neujahr tritt der neue Präsident Jair Bolsonaro sein Amt an. Der Rechtspopulist will gegen die weit verbreitete Korruption vorgehen, den Zugang zu Waffen erleichtern und die wirtschaftliche Nutzung des Amazonasgebiets vorantreiben. Kritiker betrachten den Anhänger der Militärdiktatur als Gefahr für die noch junge Demokratie Brasiliens.

Australien: 8,5 Tonnen Feuerwerk in Sydney

Im Hafen von Sydney. (Bild: Brendan Esposito/AAP via AP)

In Sydney wurde das neue Jahr mit einem farbenfrohen Spektakel begrüsst - laut Veranstaltern gingen 8,5 Tonnen Feuerwerk in die Luft, noch einmal 500 Kilo mehr als voriges Jahr. Zu Lichterregen erklang Musik der 2018 gestorbenen Soul-Sängerin Aretha Franklin. Auch in Melbourne leuchtete der Nachthimmel.

China feiert erst im Februar richtig

In China begann 2019 um 17 Uhr MEZ ruhig, weil das grosse chinesische Neujahrsfest erst im Februar ist. Ausnahme ist die Sonderverwaltungszone Hongkong, wo ein glitzerndes Feuerwerk den Hafen erleuchtete. Auch in Taiwans Hauptstadt Taipeh gab es ein grosses Feuerwerk vor Hochhauskulisse.

Russland: Gasexplosion überschattet Feierlichkeiten

Feierlichkeiten beim Kreml in Moskau. (Bild: AP Photo/Alexander Khitrov)

Die russische Hauptstadt Moskau ging mit dem traditionellen Glockenschlag des Spasski-Turms am Kreml ins neue Jahr 2019. In der Metropole des grössten Landes schlug es zwei Stunden früher als in der Schweiz Mitternacht.

Die weiter östlich gelegenen Landesteile Russlands waren noch früher ins neue Jahr gegangen. Auf dem Roten Platz und im festlich beleuchteten Zentrum Moskaus war zwar alles für ein fröhliches Fest vorbereitet. Doch die Stimmung blieb gedämpft wegen der Gasexplosion vom Silvestertag in der Stadt Magnitogorsk, nach der immer noch mit Dutzenden Toten gerechnet werden muss.

Der russische Präsident Wladimir Putin rief von Magnitogorsk aus die Russen auf, Mitgefühl mit den Opfern zu zeigen. Seine vorab aufgezeichnete Fernsehbotschaft wurde zur Moskauer Mitternacht aber unverändert gesendet. Sie sei schon im Osten Russlands gezeigt worden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow zur Begründung.

Emirat Ras al-Chaima: Das streckenmässig längste Feuerwerk der Welt

Mit einem Weltrekordversuch für das streckenmässig längste Feuerwerk starteten die Vereinigten Arabischen Emirate ins neue Jahr. Das kleine Emirat Ras al-Chaima versucht damit nach eigenen Angaben, den bisherigen Rekord von 11,83 Kilometern zu überbieten. Das Feuerwerk dauerte zwölf Minuten.

Deutschland: Schliessung der Eingänge auf Festmeile in Berlin

Das Brandenburger Tor in Berlin. (Bild: AP Photo/Michael Sohn)

Hunderttausende Feierlustige begrüssten bei der grössten Silvesterparty Deutschlands in Berlin mit einem gewaltigen Feuerwerk das neue Jahr. Sie hatten sich seit dem frühen Montagnachmittag auf der Festmeile vor dem Brandenburger Tor versammelt. Die Eingänge zu der Festmeile mussten wegen des grossen Andrangs gegen 22.30 Uhr geschlossen werden, wie die deutsche Polizei mitteilte.

Die Berliner Festmeile erstreckt sich über zwei Kilometer vom Brandenburger Tor über die Strasse des 17. Juni bis zur Siegessäule. Seit dem frühen Abend feierten die Partygäste dort friedlich, grössere Zwischenfälle blieben nach Polizeiangaben bisher aus.

Auf dem Programm standen Auftritte von Künstlern wie DJ Bobo, Bonnie Tyler und Eagle Eye Cherry. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Feuerwerkskörper waren auf dem Festgelände nicht erlaubt, auch Alkohol durfte nicht mitgebracht werden.

Frankreich: Strenge Sicherheitsvorkehrungen in Paris

Der Triumphbogen in Paris. (Bild: AP Photo/Michel Euler)

Mit Feuerwerk und einer spektakulären Lichtershow am Triumphbogen begrüssten Tausende in Paris das neue Jahr. Pünktlich um Mitternacht stieg am Ende der Prachtstrasse Champs-Élysées ein kurzes Pyrotechnik-Spektakel in den Himmel. Auf Bildern des Fernsehsenders BFMTV war eine dichte Menschenmenge auf den rot beleuchteten Champs-Élysées zu sehen - zu der Feier waren mehrere hunderttausend Menschen erwartet worden. Während der Lichtershow wurden unter anderem die Namen der französischen Fussballweltmeister an den Triumphbogen projiziert.

Der Jahreswechsel in der französischen Hauptstadt stand wie schon in den Vorjahren unter anderem wegen der anhaltenden Terrorbedrohung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Am Silvesterabend sollten in Paris rund 12'000 Polizisten im Einsatz sein. Hinzu kamen 6000 weitere Kräfte - darunter Feuerwehrleute und Ersthelfer. Im ganzen Land sorgen nach Angaben des Innenministeriums mehr als 147'000 Kräfte für Sicherheit. In der Silvesternacht werden in Frankreich Jahr für Jahr Hunderte Autos angezündet.

Wie auch in den vergangenen Jahren wurden die Feierlichkeiten auf den Champs-Élysées streng abgesichert. Um auf den Boulevard zu kommen, mussten Besucher ihre Taschen vorzeigen und sich abtasten lassen. Glasflaschen oder Pyrotechnik waren verboten. Raketen und Böller sind in der «Stadt der Lichter» generell an Silvester nicht erlaubt.

England: Die EU ist auch an Silvester ein Thema in London

Das berühmte Riesenrad London Eye. (Bild: AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Mehr als hunderttausend Menschen feierten im Zentrum Londons mit einem riesigen Feuerwerk und zu den Glockenschlägen von Big Ben ins neue Jahr gefeiert. Bürgermeister Sadiq Khan widmete das Feuerwerk am Riesenrad London Eye an der Themse den EU-Bürgern, die in der britischen Hauptstadt leben.

Mit acht Tonnen Pyrotechnik ist es den Veranstaltern zufolge das grösste Europas. Zum grossen Finale wurde der Beatles-Hit «All you need is love» gespielt. Das Motto «London ist eine offene Stadt» wurde in sieben Sprachen verlesen, darunter auch Deutsch.

Und am Schluss feiert Samoa

Als letztes begrüssen Menschen auf der zur Insel-Gruppe Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel Tutuila das Jahr 2018. Dort feiern die Bewohner um 12.00 Uhr MEZ am Montag Happy New Year. Um 13.00 Uhr beginnt auf der Bakerinsel und der Howlandinsel das neue Jahr. Diese sind jedoch unbewohnt.