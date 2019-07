Video Sorge um Angela Merkel: Die Bundeskanzlerin erleidet dritten Zitteranfall Beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten fing die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut an zu zittern. Es ist der dritte Anfall innert drei Wochen.

Erlitt erneut einen Zitteranfall: Bundeskanzlerin Angela Merkel (Bild: Keystone)

(luk) Beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne hat Angela Merkel erneut einen Zitteranfall erlitten. Beim Abspielen der deutschen Nationalhymne stand die 64-Jährige auf einem Podium, als sie plötzlich stark zu zittern begann.

Bereits Ende Juni erlitt Merkel während eines Auftritts im Schloss Bellevue in Berlin einen Anfall. Am 18. Juni zitterte sie ausserdem beim beim Staatsempfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am ganzen Körper. Damals erklärte die Bundeskanzlerin, die Hitze habe ihr zu schaffen gemacht.

#Merkel zittert ein drittes Mal heute beim Empfang des Ministerpräsidenten Antti Rinne. Vielleicht sollte sie sich wirklich mal ernsthaft durchchecken lassen. Das hat nichts mit Schwäche zeigen zu tun! pic.twitter.com/wAcgCwqXRc — Basti (@djcooky78) 10. Juli 2019

Mittlerweile wächst die Sorge um Angela Merkels Gesundheitszustand zusehends. Der US-amerikanische Fernsehsender CNN schrieb gar, das Zittern könne einen «neuen Start für Deutschland» bedeuten und beschrieb umfassend, was bei einem allfälligen frühzeitigen Rücktritt der Bundeskanzlerin passieren könnte.