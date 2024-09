Staudamm-Sprengung «Es lief nicht nach Plan»: Abgefangenes Telefonat belastet Russland Die Indizien häufen sich: Zwei russische Soldaten sollen in einem Gespräch eingeräumt haben, dass die Zerstörung des Kachowka-Staudamms das Werk der russischen Armee war. Einer von ihnen warnt vor einem neuen Tschernobyl.

Der zerstörte Kachowka-Damm nahe der Grossstadt Cherson: Die Zeichen häufen sich, dass Russland dahintersteckt. Bild: Maxar/Getty

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat am Freitag ein abgehörtes russisches Telefongespräch veröffentlicht, das es in sich hat. Es soll einen Sabotageakt der russischen Armee am Staudamm von Nowa Kachowka beweisen.

Zwei mutmassliche russische Offiziere diskutieren in dem gut 100-Sekunden-Mitschnitt in ruhigem Ton Neuigkeiten aus den besetzten Gebieten in der Südukraine. Der Besorgtere rechnet mit einem neuen Tschernobyl, da sich der Wasserstand des Kachowka-Stausees nach dem Dammbruch schnell absenke und die Reaktoren des AKW Saporischschja nicht mehr gekühlt werden könnten.

«Das haben die Unseren gemacht, nicht die verfluchten (Ukrainer)», erklärt der eine. «Das war unsere Diversionsgruppe», klärt er seinen Gesprächspartner auf, der die Kreml-Propaganda eines ukrainischen Terror-Anschlags anführt. «Sie wollten den Damm etwas erschrecken, aber es lief nicht nach Plan. Es gab etwas Grösseres, das sie nicht geplant hatten», erklärt der Offizier und trauert sodann Tausenden von ertrunkenen Tieren eines Safari-Parks nach.

Freiwillige Helfer retten Anwohner aus den überschwemmten Gebieten bei Cherson. Bild: Anadolu/Getty

Die Echtheit des SBU-Abhörmitschnitts kann nicht nachgeprüft werden. Die beiden Männer sprechen jedenfalls Russisch ohne ukrainischen Akzent. Kiew hatte von Anfang an Russland für die Explosion des Staudamms, der in der russischen Besatzungszone liegt und bereits vor Monaten vermint worden war, verantwortlich gemacht.

Explosion sei «von innen» erfolgt

Die Sprecherin des ukrainischen Armeekommandos «Süd», Natalia Humenniuk, sagte am Freitag, die Explosion des Staudamms sei «von innen» erfolgt und nicht Folge eines äusseren Angriffs gewesen. «Der Damm ist nicht vollständig zerstört», fügte sie an. Die Russen hätten sich offenbar so sehr über die ukrainische Gegenoffensive erschreckt, dass sie jegliche Verantwortung, auch für die eigenen Stellungen am Ostufer des Dnipro, missachtet hätten, analysierte sie.

In der Tat scheint die erste Verteidigungslinie der Besatzungstruppen am Dnipro-Ufer weitgehend überschwemmt. Laut Angaben des Kiewer Verteidigungsministeriums hat sich die russische Armee vom Ufer weg rund 15 Kilometer ins Landesinnere zurückgezogen.

Unterschiedliche Angaben kursierten am Freitag über den Verlauf der Flut. Insgesamt hat sich der Stauseepegel um 4,7 Meter gesenkt. Auf der Höhe der rund 80 Kilometer flussabwärts liegenden Grossstadt Cherson soll der Wasserpegel des stark angeschwollenen Dnipro laut ukrainischen Angaben bereits wieder fallen.

Laut Angaben des Kiewer Innenministeriums ist die Zahl der Flutopfer auf der Westseite des Dnipro von zwei auf fünf angestiegen. Das unabhängige ukrainische Internetportal «Hromadske» berichtete dazu von mindestens 9 neuen Flutopfern auf der russisch besetzten Ostseite. Die Toten waren von Jewgeni Ryschuk, dem Bürgermeister der 25’000-Einwohner-Stadt Oleschki am späten Donnerstagabend gemeldet worden.

Laut einem Bericht von «Hromadske» werden sowohl in Oleschki wie dem etwas weiter flussabwärts gelegenen besetzten Städtchen Hola Tristan Hunderte von Einwohnern vermisst. Auf beiden Uferseiten sollen insgesamt 71 Ortschaften überschwemmt sein, darunter 14 von der russischen Armee besetzte.