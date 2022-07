Steuern «Apódixi please!»: Wie Touristen in Griechenland die Steuerhinterziehung bekämpfen sollen Mehr als ein Viertel der gesetzlichen Mehrwertsteuerabgaben werden in Griechenland hinterzogen. Jetzt hofft der Fiskus auf die Hilfe von Urlaubern, um die Steuermoral zu verbessern.

Szene im alten Hafen der griechischen Insel Mykonos. Tavernen, Beach Bars und Nachtclubs sind ein Schwerpunkt der Steuerhinterziehung in Griechenland. Bild: Alessandro della Valle / Keystone

Ein paar Worte Griechisch kennt jeder Hellas-Reisende, «kaliméra» etwa, guten Morgen. Auch «parakaló» (bitte) und «efcharistó» (danke) sind vielen geläufig. Jetzt möchte der griechische Finanzminister den ausländischen Besuchern ein weiteres Wort beibringen: «apódixi». Es bedeutet Quittung.

«Apódixi please», diesen Slogan sehen die ankommenden Touristen jetzt auf grossen Bildschirmen, während sie an den Gepäckbändern der Flughäfen auf ihre Koffer warten. Nur wer eine Quittung bekommt, muss zahlen, werden die Reisenden aufgeklärt: «Bevor Sie für eine Ware oder eine Dienstleistung bezahlen, müssen Sie mit den Worten ‹Apódixi please› um eine Quittung bitten», heisst es da. «Wenn Sie keine bekommen, brauchen Sie nichts zu bezahlen.»

Die Urlauber erfahren auch, dass eine Quittung nur dann eine echte apódixi ist, wenn sie einen QR-Code trägt. Sie werden ebenfalls darüber informiert, dass in Griechenland alle Händler und Dienstleister verpflichtet sind, Kartenzahlen zu akzeptieren. Ausgenommen sind nur Taxis und Kioske.

Die Steuerhinterziehung grassiert

Hintergrund der Kampagne, die ausser an den Flughäfen auch auf Youtube läuft, ist die grassierende Steuerhinterziehung in Griechenland. Vor allem in der Tourismusbranche, in den Tavernen, Bars, Cafés und Hotels, aber auch bei Autovermietern, Sonnenschirmverleihern und Andenkenhändlern, laufen viele Euros an den Registrierkassen vorbei. So sparen Wirte und Händler nicht nur die Einkommensteuer. Sie stecken auch die Mehrwertsteuer, die in Griechenland bis zu 24 Prozent ausmacht, in die eigene Tasche.

Abendlicher Betrieb in der Stadt Chora auf der kykladischen Insel Naxos. Dem griechischen Fiskus gingen im vergangenen Jahr Mehrwertsteuern in der Höhe von 5,35 Milliarden Euro durch die Lappen. Bild: Alessandro della Valle / Keystone

Nach einem Bericht der EU-Kommission gingen dem griechischen Fiskus im vergangenen Jahr Mehrwertsteuern in Höhe von 5,35 Milliarden Euro durch die Lappen. Das entsprach fast 26 Prozent der potenziellen Mehrwertsteuereinnahmen. Damit liegt Griechenland in der EU auf dem zweiten Platz. Nur in Rumänien wird noch mehr Mehrwertsteuer hinterzogen. Auf den Plätzen drei und vier folgen Malta und Italien.

Tavernen und Nachtclubs ein Schwerpunkt

Nach Berechnungen der Brüsseler Kommission sind den griechischen Finanzministern in den Jahren 2000 bis 2019 Mehrwertsteuereinnahmen von insgesamt 120 Milliarden Euro entgangen – eine gewaltige Summe, wenn man bedenkt, dass sich die gesamten Steuereinnahmen Griechenlands im vergangenen Jahr auf 55 Milliarden Euro beliefen.

Ein Schwerpunkt der Steuerhinterziehung sind die Tavernen, Beach Bars und Nachtclubs. Der Fiskus verlässt sich nicht nur auf die Mithilfe der Touristen. In den Sommermonaten schwärmen auch Steuerfahnder aus. Als Urlauber getarnt, beobachten sie, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Quittungen ausgestellt werden.

Auf der Schickeria-Insel Mykonos wurden die Fahnder vergangene Woche fündig: In einem bekannten Strandrestaurant stellten die Beamten fest, dass an einem einzigen Abend Umsätze von 85'450 Euro am Fiskus vorbeigeleitet wurden. Auf das Restaurant wartet jetzt eine eingehende Steuerprüfung.