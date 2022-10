Stichwahl Die Wahlurnen in Brasilien sind geschlossen: Amtsinhaber Bolsonaro gibt sich siegesgewiss Nach ersten Resultaten führt der Amtsinhaber im Stichentscheid um das Präsidentenamt Jair Bolsonaro hauchdünn. Mit ersten stichfesteren Resultaten ist im Verlauf der Nacht auf Montag zu rechnen.

Amtsinhaber Jair Bolsonaro bei seiner Stimmabgabe am Sonntag in Rio de Janeiro. Bruna Prado / Pool / EPA

Brasilien hat am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. Die Entscheidung zwischen dem linksliberalen Herausforderer Lula da Silva (77) und dem rechtsradikalen Amtsinhaber Jair Bolsonaro (67) galt als die wichtigste Wahl in der jüngeren Geschichte des Landes.

Bei Schliessung der Wahllokale um 21 Uhr, Schweizer Zeit, und nach Auszählung von etwas mehr als zwei Prozent der Stimmen lag Amtsinhaber Bolsonaro mit 55,82 Prozent deutlich vor Lula (44,18 Prozent). Die Tendenz galt aber noch nicht als belastbar. Bolsonaro selbst gab sich am Sonntag siegessicher.

Zuvor war das Rennen als völlig offen taxiert worden. Auch die letzte TV-Debatte am Freitagabend brachte keine Verschiebungen mehr. Lula parierte die Angriffe Bolsonaros abgeklärt. Der Amtsinhaber hingegen sagte nach der fast dreistündigen Debatte auf mehrfaches Nachfragen, er werde die Wahlergebnisse anerkennen:

«Wer die meisten Stimmen hat, gewinnt. Das ist Demokratie.»

Die Aussage überraschte, denn Bolsonaro hatte bis zuletzt angedroht, er werde mangels Vertrauens in das Wahlsystem das Ergebnis nicht anerkennen, sollte er verlieren. Er bat darüber hinaus sogar die Streitkräfte, eine «parallele Stimmenauszählung» vorzunehmen, was ohne Beispiel bei Wahlen und auch in der Verfassung nicht vorgesehen ist.

Der Wahlkampf war über Monate hinweg von schweren gegenseitigen Beschuldigungen und im Internet verbreiteten Falschinformationen geprägt. Bis zuletzt kämpften beide Kandidaten um jede Stimme. Präsident Bolsonaro streute immer wieder Zweifel am Wahlsystem und deutete an, das Ergebnis möglicherweise nicht anzuerkennen. Einige seiner Anhänger forderten unverhohlen einen Militärputsch.

Der Wahlsonntag verlief weitgehend ruhig

Der Wahltag verlief zunächst weitgehend ruhig. Allerdings kam es vor allem im Nordosten Brasiliens, wo Lula stark ist, zu Störungen. Die Verkehrspolizei stoppte die extra für den Wahltag eingesetzten öffentlichen Nahverkehrsbusse. «Wir sind sehr besorgt über Berichte über Einsätze der Bundespolizei für Strassenwesen (PRF), die angeblich den Zugang zu Wahllokalen für Wähler verhindern oder verzögern», die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, erklärte die Menschenrechtsorganisation HRW.

Lula da Silva küsst den Wahlzettel mit seinem Namen bei der Stimmabgabe am Sonntag in Sao Pablo. Andre Penner / AP

Auch Lula da Silva kritisierte massiv diese vom Obersten Wahlgericht (TSE) verbotene Praxis der Verkehrspolizei.

Die beiden Kandidaten gaben früh ihre Stimme ab. Lula sagte dabei: «Heute entscheidet das Volk über das Brasilien, das es sich vorstellt.» Der Präsident, der in Rio de Janeiro abstimmte, machte ein Siegeszeichen nach der Wahl und sagte: «Wir werden siegreich sein.»