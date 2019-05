Paris streitet sich um die neue alte Dame Das Parlament debattiert heute über die Restauration der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Die Opposition wirft Präsident Macron vor, er wolle sich Sondervollmachten zuhalten, um ein modernes Projekt zu realisieren. Stefan Brändle, Paris

Der Entwurf eines slowakischen Architektenbüros: ein Lichtstrahl in den Himmel.

Bilder: PD

Die nationale Eintracht nach dem Dachbrand der Notre-Dame hat weniger als einen Monat gewährt. Nicht ganz überraschend gehen die Meinungen über das zukünftige Antlitz des Pariser Wahrzeichens bereits weit aus­einander. Die französische Urdebatte zwischen «Anciens» (Traditionalisten) und «Modernes» lebt wieder auf: Die Ersteren verlangen eine originalgetreue Restauration der zerstörten Bausubstanz; Letztere sind offen für Neues und wollen die Gelegenheit nutzen, den 800 Jahre alten Bau weiterzuentwickeln.

Der Disput ist längst nicht nur kunsthistorischer oder ästhetischer Natur: Im Hintergrund geht es auch um die sehr politische Frage, ob Notre-Dame als Symbol der Christenheit zu bewahren und zu beschützen sei – oder ob sie selber mit der Zeit gehen soll. Entsprechend hoch wogt bereits die Debatte über ein Spezialgesetz, das heute vor die Nationalversammlung kommt. Es erlässt zum einen 75 Prozent der Steuern auf Spenden bis zu tausend Euro. Angesichts der teils neunstelligen Geldgeschenke französischer Milliardäre fällt diese Neuerung allerdings kaum ins Gewicht: Von den 800 eingegangenen Millionen Euro stammt kaum ein Zehntel nicht von Grosskonzernen.

Glas, Flammen oder Lichtstrahl Über Frankreich hinaus schiessen Vorschläge für die Renovierung der havarierten Kathedrale ins Kraut. Dem bekannten Architekten Jean-Michel Wilmotte schwebt zum Beispiel ein Dachreiter aus Glas vor. Ein brasilianisches Büro schlägt ein neues Dach einzig aus Kirchenfenstern vor (Bild Mitte rechts), ein russischer Architekt ein durchsichtiges Glasdach. Ein Pariser Designer stellt sich eine riesige goldene Flamme auf dem restaurierten Dachrücken vor (unten rechts), während ein slowakisches Büro eine weisse Turmspitze will, die sich per Lichtstrahl «unendlich» in den Himmel verlängert (grosses Bild). Dass das eingestürzte Hochgebälk von Experten «la forêt» (Wald) genannt wurde, inspirierte mehrere Zeichner. Die einen siedeln, ökologisch verbrämt, Bäume über dem Kirchenschiff an, andere zumindest ein Biotop unter einem halb offenen, lichtdurchfluteten Dachstock. Ein verärgerter Traditionalist fragte sarkastisch, ob man nicht gleich Sonnenkollektoren auf dem Dach installieren wolle, um im Innern mit künstlichen Kerzen ein Christus-Hologramm zu beleuchten. Der Architekt Alexandre Chassang antwortete, ein identischer Wiederaufbau der Kathedrale sei so unmöglich wie die Erstellung einer Kopie nach der Beschädigung des Mona-Lisa-Gemäldes. (sbp)

Kathedrale gehört dem Staat

Zentraler sind zwei andere Gesetzesbestimmungen. Die in Staatsbesitz befindliche Kathe­drale erhält ein öffentliches Gremium vorgestellt, ein «établissement publique», das finanzielle und andere Fragen klären soll. Dazu soll die Regierung das Recht erhalten, auf dem Ordonnanzweg – das heisst ohne Parlamentsvotum – «Ausnahmen» von den geltenden urbanistischen und kunsthistorischen Normen zu erlassen. Die Opposition wirft Emmanuel Macron vor, er wolle mit diesen zwei Bestimmungen das Zepter der Notre-Dame-Renovierung an sich reissen. Die kommunistische Abgeordnete Marie-George Buffet erklärte, die zwei bereits bestehenden Notre-Dame-Gremien – auf die der Staatschef ­weniger Einfluss hat – genügten vollauf. Die konservativen Republikaner verdächtigen Macron megalomaner Absichten: So wie Georges Pompidou das gleichnamige Kulturzentrum, Valéry Giscard d’Estaing das Musée d’Orsay, François Mitterrand die Bastille-Oper und Jacques Chirac das Völkerkundemuseum Branly gebaut hätten, wolle der aktuelle Präsident der neuen Notre-Dame seine eigene «Handschrift» aufdrücken.

Dach aus Kirchenfenstern.

Will er ein modernes, progressives Zeichen setzen, wie es seinem politischen Credo gegen die «rückwärtsgewandten» Populisten entspricht? Macron hat bereits erklärt, er könnte sich beim Wiederaufbau des abgebrannten Dachreiters – dem zentralen Objekt des Wiederaufbaus – gut eine «zeitgenössische Geste» vorstellen, also eine moderne Version der filigranen Turmspitze. Diese Bemerkung ist nicht unbeachtet geblieben. Die Republikanerin Constance Le Grip versuchte deshalb in der vorberatenden Kommission, das Adjektiv «identisch» vor das Wort «Restauration» zu setzen. Die Macronisten lehnten dies ab.

Kristallspitze statt Turm.

In die gleiche Richtung zielt die Kritik, Macron handle übereilt, um sich mit der vollendeten Renovierung einen Platz in den Geschichtsbüchern zu sichern. Schon im April hatte er erklärt, der Wiederaufbau solle «binnen fünf Jahren», also rechtzeitig für die Olympischen Spiele von Paris 2024, beendet sein. Die republikanische Abgeordnete Brigitte Kuster fragte darauf in der Kommission: «Kathedralenbauer arbeiten für die Ewigkeit. Wer sind wir, dass wir uns auf die Restauration stürzen und die Urbanismus-Regeln vernachlässigen?»

Das Projekt Notre-Flamme.

«Zur Schau gestellte Effizienz»

Ein Schuss vor den präsidialen Bug ist auch eine Petition von 1170 französischen und internationalen Konservatoren, Architekten und Kunstexperten. «Herr Präsident, lassen Sie nicht die Kulturerbe-Experten beiseite», lautet ihr Titel, gefolgt vom Ratschlag: «Nehmen wir uns die Zeit, den richtigen Weg zu finden.» Unverhohlen werfen die Spezialisten Macron vor, er opfere die «Komplexität des Denkens» der «zur Schau gestellten Effizienz».

Kulturminister Franck Riester beschwichtigt, Frankreich kenne strikte Regeln für den Schutz historischer Güter. Dass aber gerade die Möglichkeit vorgesehen ist, darüber hinwegzusehen, liess er unbeantwortet. Dank seiner absoluten Mehrheit dürfte Macrons Regierungslager keine grossen Probleme haben, die Sondervollmacht für die Regierung – das heisst den Präsidenten – in der Nationalversammlung durchzubringen. Schwieriger dürfte es sein, die öffentliche Meinung auf seine Seite zu ziehen.