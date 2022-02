Sturm aufs Kapitol «Er liegt falsch»: Jetzt will auch Mike Pence nicht mehr der Freund des abgewählten Donald Trump sein Mike Pence, unter Donald Trump von 2017 bis 2021 der amerikanische Vizepräsident, hat seinen ehemaligen Chef am Freitag direkt attackiert — weil Trump immer noch behauptet, dass Pence das Resultat der Präsidentenwahl 2020 hätte kippen können.

Der ehemalige amerikanische Vizepräsident Mike Pence sagte am Freitag: «Präsident Trump liegt falsch.» Stephen M. Dowell / AP

Es dauerte eine ganze Weile, mehr als ein Jahr. Am Freitag aber hat sich der ehemalige Vizepräsident Mike Pence erstmals in wirklich deutlichen Worten von den Bestrebungen seines ehemaligen Chefs distanziert, das Resultat der Präsidentenwahl 2020 umzustossen. Während eines Auftrittes vor konservativen Verfassungsjuristen in Florida wies Pence die Kritik von Donald Trump zurück, der in den vergangenen Tagen behauptet hatte, Pence hätte am 6. Januar 2021 den Ausgang des Rennens um das Weisse Haus ändern können. Pence sagte:

«Präsident Trump liegt falsch. Ich hatte kein Recht, die Wahl zu kippen. Die Präsidentschaft gehört dem amerikanischen Volk und nur dem amerikanischen Volk.»

Er, Pence, habe sich am Dreikönigstag im vergangenen Jahr an die Verfassung gehalten und die lasse dem Vizepräsidenten bei der Ermittlung des Wahlsiegers keinen Spielraum. Deshalb werde auch Kamala Harris, die aktuelle Vizepräsidentin, im Januar 2025 den Wahlsieg der Republikaner nicht kippen können, sagte Pence — der natürlich auf die Abwahl der aktuellen demokratischen Regierung bei der nächsten Präsidentenwahl 2024 hofft. Pence bezeichnete die Idee, ein einziger Mensch könne den US-Präsidenten bestimmen, als zutiefst «unamerikanisch».

MIKE PENCE: “President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people, and the American people alone. And frankly, there is no idea more un-American than the notion that any one person could choose the American president." pic.twitter.com/7feWD75Fq1 — JM Rieger (@RiegerReport) February 4, 2022

Unklar bleibt, warum sich der ehemalige Vizepräsident — ein altgedienter Politiker, der sich erstmals 1988 um einen Sitz im nationalen Repräsentantenhaus beworben hatte — gerade jetzt derart deutlich von Trump distanzierte. In den vier Jahren, in denen er als Vizepräsident gedient hatte, stand er stets treu (und häufig stumm) an der Seite des 45. Präsidenten.

Intern hielt er dem Präsidenten zwar entgegen, als dieser nach der Niederlage des republikanischen Duos in der Präsidentenwahl 2020 alle Hebel in Bewegung setzen wollte, um den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden umzustossen. So wollte sich Pence nicht in Pläne von Trump und seinen Einflüsterern einspannen lassen, am 6. Januar die Zertifizierung des Wahlresultats durch den Senat und das Repräsentantenhaus in Washington zu blockieren. (Der Vizepräsident wacht gemäss der US-Verfassung über diese Zeremonie.) Angeblich kündigte Trump ihm deshalb während einer hitzigen Sitzung im Weissen Haus die Freundschaft auf. «Ich will nicht mehr dein Freund sein», soll der Präsident seinem Vize gesagt haben.

Pence wollte wohl nicht den Zorn Trumps auf sich ziehen

Aber Pence sprach über diese Meinungsverschiedenheiten nicht öffentlich und nahm Trumps Zurechtweisungen hin, ohne eine Miene zu verziehen. Zu mehr als der Aussage, dass der 6. Januar «ein dunkler Tag» in der amerikanischen Geschichte gewesen sei, liess er sich nicht verleiten — auch dann nicht als Trump ankündigte, er werde die Krawallmacher des 6. Januar begnadigen, falls er 2024 erneut antrete und wiedergewählt werde.

Pence wollte wohl nicht den Zorn Trumps auf sich ziehen. Denn der Ex-Präsident besitzt innerhalb seiner Partei immer noch über zahlreiche energische Anhängerinnen und Anhänger. So sprach die nationale Dachorganisation der Republikaner am Freitag zwei konservativen Abgeordneten eine Rüge aus, weil sie den ehemaligen Präsidenten regelmässig für dessen Verhalten nach seiner Niederlage im Herbst 2020 kritisierten. In einer Resolution bezeichnete die Republikanische Partei ausserdem die Ereignisse vom Dreikönigstag 2021 als «legitime politische Stellungnahme» und die Krawallmacher, die das Resultat der Präsidentenwahl 2020 nicht akzeptieren wollten, als «ganz gewöhnliche» Bürgerinnen und Bürger.

Here is the draft censure resolution from Trump ally Dave Bossie and RNC Chair Ronna McDaniel against Rep. Liz Cheney. pic.twitter.com/EJ7O0XyUAk — Josh Dawsey (@jdawsey1) February 4, 2022

Der Berufspolitiker Pence hat Interesse am Weissen Haus

Warum also die plötzliche Meinungsänderung? Eine Theorie, die in Washington kursiert: Pence kooperiert mit dem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses, der unter Führung der Demokraten aufklären will, wie es zum Sturm aufs Kapitol kam. Einige seiner engsten Berater sollen in den vergangenen Tagen und Wochen Einblick in die dramatischen Vorfälle am Dreikönigstag 2021 gegengeben haben, als Hunderte von Trump-Anhängern das Parlamentsgebäude umstellten, um die Sitzung der Abgeordneten zu stoppen. Einige schrien dabei: «Hängt Mike Pence.»

Pence möchte, und das ist ein offenes Geheimnis, wieder ins Weisse Haus einziehen, und zwar dieses Mal als Spitze des «Tickets». Der 62-Jährige hat für die Verwirklichung dieses Ziel mehr Zeit als Trump, der 75 Jahre alt ist, und mit einem Comeback liebäugelt. So bezeichnete sich Trump kürzlich als Präsident Nummer 45 und 47. Vielleicht spekuliert Pence damit, dass sein ehemaliger Chef in zwei Jahren für eine weitere Präsidentschaftskandidatur nicht mehr zur Verfügung stehen wird und er sein Erbe antreten kann. Mit Aussagen, dass sich Trump unamerikanisch verhalte, macht sich Pence allerdings am rechten Rand der Republikanischen Partei keine neuen Freunde.

Trump übrigens reagierte übrigens zurückhaltend auf die Breitseite seines ehemaligen Vizes. In einer langen Stellungnahme, veröffentlicht am späten Abend, stellte er sich erneut auf den Standpunkt, dass er recht habe, und Pence falsch liege. Auf persönliche Beleidigungen gegen seine frühere Nummer zwei verzichtete er aber.