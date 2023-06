Betreiberfirma Oceangate bestätigt Informationen – Besatzung offenbar tot

Die Betreiberfimra Oceangate liess in einem Statement verlauten, dass sie davon ausgehen, dass CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman Dawood, Hamish Harding und Paul-Henri Nargeolet tot sind.

Dies sei eine sehr traurige Zeit für unsere engagierten Mitarbeiter, schreibt Ocean Gate weiter. «Wir sind dankbar für ihr Engagement bei der Suche nach den fünf Entdeckern und für die Tage und Nächte, die sie unermüdlich zur Unterstützung unserer Crew und ihrer Familien gearbeitet haben.»

Die Einsatzkräfte sind auf ein «Trümmerfeld» gestossen, dies teilte die US-Küstenwache am Donnerstag auf Twitter mit. Ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug entdeckte die Trümmer im Suchgebiet in der Nähe der Titanic. (cam)

Die Medieninformation von OceanGate im Wortlaut:

«We now believe that our CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood and his son Suleman Dawood, Hamish Harding, and Paul-Henri Nargeolet, have sadly been lost.

These men were true explorers who shared a distinct spirit of adventure, and a deep passion for exploring and protecting the world’s oceans. Our hearts are with these five souls and every member of their families during this tragic time. We grieve the loss of life and joy they brought to everyone they knew.

This is an extremely sad time for our dedicated employees who are exhausted and grieving deeply over this loss. The entire OceanGate family is deeply grateful for the countless men and women from multiple organisations of the international community who expedited wide-ranging resources and have worked so very hard on this mission.

We appreciate their commitment to finding these five explorers, and their days and nights of tireless work in support of our crew and their families.

This is a very sad time for the entire explorer community, and for each of the family members of those lost at sea.

We respectfully ask that the privacy of these families be respected during this most painful time.»